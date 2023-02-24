https://ria.ru/20230224/antonov-1854066753.html

Антонов объяснил, какое мироустройство формирует Россия

Антонов объяснил, какое мироустройство формирует Россия - РИА Новости, 24.02.2023

Антонов объяснил, какое мироустройство формирует Россия

Базовые принципы международной безопасности игнорируются, в мире растет непредсказуемость и недоверие между великими державами, но Россия продолжит... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T03:15

2023-02-24T03:15

2023-02-24T03:22

россия

ближний восток

анатолий антонов

оон

президентский фонд культурных инициатив

совинформбюро

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Базовые принципы международной безопасности игнорируются, в мире растет непредсказуемость и недоверие между великими державами, но Россия продолжит предпринимать действия в направлении конструктивного сотрудничества для формирования справедливого мироустройства, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Мы стали свидетелями серьезных потрясений в различных регионах мира, будь то Ближний Восток, Азия, Европа. Уже никого не удивляют факты игнорирования базовых принципов международного общения, которые легли в основу Устава ООН. Очевидна тенденция роста непредсказуемости и конфликтности. Разрыв в уровне недоверия между великими державами огромен. Разобщенность приводит к расползанию опасных вызовов и угроз, главные из которых - терроризм и распространение оружия массового уничтожения", - сказал Антонов на торжественном вечере в посольстве по случаю Дня защитника Отечества. По его словам, "Россия делала и делает все возможное, чтобы решить возникающие проблемы мирным путем". "Однако при этом мы наталкиваемся на противодействие оппозиции, которая не готова отказаться от однополярного мироустройства", - добавил он. Как заявил высокопоставленный дипломат, время покажет способность оппонентов РФ к трезвому мышлению, "предполагающему отказ от создания разделительных линий и начало работы по восстановлению стратегической стабильности, которая, как никогда, сегодня востребована в мире". Вооруженные силы, заявил Антонов, остаются надежным гарантом безопасности России. "Как и в прежние годы, они находятся на передовой. Реализуя цели и задачи специальной операции, тушат военный пожар на наших границах", - добавил он. Антонов напомнил о встрече советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года. "Мы помним это время, когда наши страны стояли плечом к плечу, спасая человечество от нацизма. Российские и американские ветераны бережно хранят память боевого товарищества. Хотелось бы выразить надежду, что дух Эльбы не просто будет оставаться символом в отношениях, а реально поможет нам улучшать обстановку в мире", - сказал он. "Россия будет продолжать делать все для развития конструктивного сотрудничества. Укреплять доверие и взаимопонимание между политиками и военными. Формировать справедливое мироустройство, основанное на международном праве, принципе неделимости безопасности и строгом соблюдении Устава ООН", - сказал Антонов. Антонов открыл в посольстве фотовыставку "Освобождение. Сталинград". Она предоставлена медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В экспозиции: эксклюзивные кадры, сделанные военными корреспондентами Совинформбюро во время Сталинградской битвы и освобождения юго-западных районов Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. Другая фотовыставка в дипмиссии посвящена зверствам украинских вооруженных формирований "Свидетельства преступлений украинских нацистов на Донбассе". В ее основе - материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. В экспозиции представлены свидетельства жителей Донбасса, пострадавших от действий ВСУ и нацбатальонов. В их персональных трагических историях рассказы о преступлениях киевского режима: умышленных убийствах мирных жителей, нападениях на больницы, использовании мирных жителей в качестве живого щита, взятии их в заложники.

https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853493309.html

https://ria.ru/20230218/zapad-1852762497.html

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россия, ближний восток, анатолий антонов, оон, президентский фонд культурных инициатив, совинформбюро, в мире