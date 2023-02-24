https://ria.ru/20230224/antonov-1854066753.html
Антонов объяснил, какое мироустройство формирует Россия
Антонов объяснил, какое мироустройство формирует Россия - РИА Новости, 24.02.2023
Антонов объяснил, какое мироустройство формирует Россия
Базовые принципы международной безопасности игнорируются, в мире растет непредсказуемость и недоверие между великими державами, но Россия продолжит... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T03:15
2023-02-24T03:15
2023-02-24T03:22
россия
ближний восток
анатолий антонов
оон
президентский фонд культурных инициатив
совинформбюро
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Базовые принципы международной безопасности игнорируются, в мире растет непредсказуемость и недоверие между великими державами, но Россия продолжит предпринимать действия в направлении конструктивного сотрудничества для формирования справедливого мироустройства, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Мы стали свидетелями серьезных потрясений в различных регионах мира, будь то Ближний Восток, Азия, Европа. Уже никого не удивляют факты игнорирования базовых принципов международного общения, которые легли в основу Устава ООН. Очевидна тенденция роста непредсказуемости и конфликтности. Разрыв в уровне недоверия между великими державами огромен. Разобщенность приводит к расползанию опасных вызовов и угроз, главные из которых - терроризм и распространение оружия массового уничтожения", - сказал Антонов на торжественном вечере в посольстве по случаю Дня защитника Отечества. По его словам, "Россия делала и делает все возможное, чтобы решить возникающие проблемы мирным путем". "Однако при этом мы наталкиваемся на противодействие оппозиции, которая не готова отказаться от однополярного мироустройства", - добавил он. Как заявил высокопоставленный дипломат, время покажет способность оппонентов РФ к трезвому мышлению, "предполагающему отказ от создания разделительных линий и начало работы по восстановлению стратегической стабильности, которая, как никогда, сегодня востребована в мире". Вооруженные силы, заявил Антонов, остаются надежным гарантом безопасности России. "Как и в прежние годы, они находятся на передовой. Реализуя цели и задачи специальной операции, тушат военный пожар на наших границах", - добавил он. Антонов напомнил о встрече советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года. "Мы помним это время, когда наши страны стояли плечом к плечу, спасая человечество от нацизма. Российские и американские ветераны бережно хранят память боевого товарищества. Хотелось бы выразить надежду, что дух Эльбы не просто будет оставаться символом в отношениях, а реально поможет нам улучшать обстановку в мире", - сказал он. "Россия будет продолжать делать все для развития конструктивного сотрудничества. Укреплять доверие и взаимопонимание между политиками и военными. Формировать справедливое мироустройство, основанное на международном праве, принципе неделимости безопасности и строгом соблюдении Устава ООН", - сказал Антонов. Антонов открыл в посольстве фотовыставку "Освобождение. Сталинград". Она предоставлена медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В экспозиции: эксклюзивные кадры, сделанные военными корреспондентами Совинформбюро во время Сталинградской битвы и освобождения юго-западных районов Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. Другая фотовыставка в дипмиссии посвящена зверствам украинских вооруженных формирований "Свидетельства преступлений украинских нацистов на Донбассе". В ее основе - материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. В экспозиции представлены свидетельства жителей Донбасса, пострадавших от действий ВСУ и нацбатальонов. В их персональных трагических историях рассказы о преступлениях киевского режима: умышленных убийствах мирных жителей, нападениях на больницы, использовании мирных жителей в качестве живого щита, взятии их в заложники.
https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, анатолий антонов, оон, президентский фонд культурных инициатив, совинформбюро, в мире
Россия, Ближний Восток, Анатолий Антонов, ООН, Президентский фонд культурных инициатив, Совинформбюро, В мире
03:15 24.02.2023 (обновлено: 03:22 24.02.2023)
Антонов объяснил, какое мироустройство формирует Россия
Антонов: Россия будет строить справедливый мир, несмотря на рост недоверия в нем
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Базовые принципы международной безопасности игнорируются, в мире растет непредсказуемость и недоверие между великими державами, но Россия продолжит предпринимать действия в направлении конструктивного сотрудничества для формирования справедливого мироустройства, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы стали свидетелями серьезных потрясений в различных регионах мира, будь то Ближний Восток
, Азия, Европа
. Уже никого не удивляют факты игнорирования базовых принципов международного общения, которые легли в основу Устава ООН
. Очевидна тенденция роста непредсказуемости и конфликтности. Разрыв в уровне недоверия между великими державами огромен. Разобщенность приводит к расползанию опасных вызовов и угроз, главные из которых - терроризм и распространение оружия массового уничтожения", - сказал Антонов на торжественном вечере в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
По его словам, "Россия делала и делает все возможное, чтобы решить возникающие проблемы мирным путем". "Однако при этом мы наталкиваемся на противодействие оппозиции, которая не готова отказаться от однополярного мироустройства", - добавил он.
Как заявил высокопоставленный дипломат, время покажет способность оппонентов РФ к трезвому мышлению, "предполагающему отказ от создания разделительных линий и начало работы по восстановлению стратегической стабильности, которая, как никогда, сегодня востребована в мире".
Вооруженные силы, заявил Антонов, остаются надежным гарантом безопасности России. "Как и в прежние годы, они находятся на передовой. Реализуя цели и задачи специальной операции, тушат военный пожар на наших границах", - добавил он.
Антонов напомнил о встрече советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года. "Мы помним это время, когда наши страны стояли плечом к плечу, спасая человечество от нацизма. Российские и американские ветераны бережно хранят память боевого товарищества. Хотелось бы выразить надежду, что дух Эльбы не просто будет оставаться символом в отношениях, а реально поможет нам улучшать обстановку в мире", - сказал он.
"Россия будет продолжать делать все для развития конструктивного сотрудничества. Укреплять доверие и взаимопонимание между политиками и военными. Формировать справедливое мироустройство, основанное на международном праве, принципе неделимости безопасности и строгом соблюдении Устава ООН", - сказал Антонов.
Антонов открыл в посольстве фотовыставку "Освобождение. Сталинград". Она предоставлена медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
. В экспозиции: эксклюзивные кадры, сделанные военными корреспондентами Совинформбюро
во время Сталинградской битвы и освобождения юго-западных районов Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.
Другая фотовыставка в дипмиссии посвящена зверствам украинских вооруженных формирований "Свидетельства преступлений украинских нацистов на Донбассе". В ее основе - материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. В экспозиции представлены свидетельства жителей Донбасса
, пострадавших от действий ВСУ
и нацбатальонов. В их персональных трагических историях рассказы о преступлениях киевского режима: умышленных убийствах мирных жителей, нападениях на больницы, использовании мирных жителей в качестве живого щита, взятии их в заложники.