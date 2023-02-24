https://ria.ru/20230224/albaniya-1854138704.html

В Албании оставили под стражей россиянку, обвиняемую в шпионаже

В Албании оставили под стражей россиянку, обвиняемую в шпионаже - РИА Новости, 24.02.2023

В Албании оставили под стражей россиянку, обвиняемую в шпионаже

Суд албанской области Эльбасан принял решение продлить срок содержания под стражей гражданки России Светланы Тимофеевой, обвиняемой в шпионаже, сообщает портал... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:14

2023-02-24T15:14

2023-02-24T15:14

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Суд албанской области Эльбасан принял решение продлить срок содержания под стражей гражданки России Светланы Тимофеевой, обвиняемой в шпионаже, сообщает портал Albanian Daily news. "Суд Эльбасана удовлетворил в пятницу требование прокуратуры продлить срок задержания под стражей гражданки России Светланы Тимофеевой, обвиняемой в шпионаже", - говорится в сообщении портала. Как отмечает портал, защита заявляла, что Тимофеева уже отбыла срок предварительного заключения, и требовала, чтобы россиянка была освобождена из-под стражи. Как сообщало издание Albanian Daily news, граждане РФ 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин, а также гражданин Украины Федор Алпатов были задержаны 20 августа при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши. Им вменяют сбор секретной информации, подрывающий суверенитет и национальную безопасность Албании, совершенный группой лиц, все трое арестованы, передавал местный телеканал Top Channel. Посольство России в Албании сообщало, что не получило информации от властей страны о задержании граждан РФ.

https://ria.ru/20221206/albaniya-1836795972.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, албания, украина