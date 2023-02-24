В Албании оставили под стражей россиянку, обвиняемую в шпионаже
Суд в Албании продлил арест россиянке Тимофеевой, обвиняемой в шпионаже
© AP Photo / Franc ZhurdaСветлана Тимофеева во время судебного заседания в Эльбасане, Албания
© AP Photo / Franc Zhurda
Светлана Тимофеева во время судебного заседания в Эльбасане, Албания. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Суд албанской области Эльбасан принял решение продлить срок содержания под стражей гражданки России Светланы Тимофеевой, обвиняемой в шпионаже, сообщает портал Albanian Daily news.
"Суд Эльбасана удовлетворил в пятницу требование прокуратуры продлить срок задержания под стражей гражданки России Светланы Тимофеевой, обвиняемой в шпионаже", - говорится в сообщении портала.
Как отмечает портал, защита заявляла, что Тимофеева уже отбыла срок предварительного заключения, и требовала, чтобы россиянка была освобождена из-под стражи.
Как сообщало издание Albanian Daily news, граждане РФ 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин, а также гражданин Украины Федор Алпатов были задержаны 20 августа при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши. Им вменяют сбор секретной информации, подрывающий суверенитет и национальную безопасность Албании, совершенный группой лиц, все трое арестованы, передавал местный телеканал Top Channel. Посольство России в Албании сообщало, что не получило информации от властей страны о задержании граждан РФ.
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