05:58 24.02.2023 (обновлено: 09:31 24.02.2023)
Американские танки и истребители бесполезны для Украины, заявили в США
Салливан заявил о бесполезности для Украины танков Abrams и истребителей F-16
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Большого смысла в передаче Украине танков и истребителей нет, заявил в эфире CNN советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Джо Байден услышал мнение военных, что танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боев. Танки Leopard им (украинцам. — Прим. ред.) нужны на самом деле", — сказал он.
Тем не менее Abrams все же отправятся на Украину, потому что на таких условиях Германия согласилась предоставить свою технику, добавил Салливан.
Кроме того, он полагает, что сейчас Киеву не нужны и американские истребители.
"Они (ВСУ. — Прим. ред.) готовятся к контрнаступлению. По нашему мнению, F-16 не будут ключевыми возможностями для контратаки", — пояснил советник Байдена.
По его словам, поставка истребителей — это вопрос не ближайшей, а долгосрочной перспективы. Контакты на этот счет продолжаются, отметил он.
Тем не менее Вашингтон предоставит Украине новый пакет военной помощи на два миллиарда долларов, заключил Салливан, не уточнив, что именно в него войдет.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.