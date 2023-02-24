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Американские танки и истребители бесполезны для Украины, заявили в США

Американские танки и истребители бесполезны для Украины, заявили в США - РИА Новости, 24.02.2023

Американские танки и истребители бесполезны для Украины, заявили в США

Большого смысла в передаче Украине танков и истребителей нет, заявил в эфире CNN советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T05:58

2023-02-24T05:58

2023-02-24T09:31

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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Большого смысла в передаче Украине танков и истребителей нет, заявил в эфире CNN советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Джо Байден услышал мнение военных, что танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боев. Танки Leopard им (украинцам. — Прим. ред.) нужны на самом деле", — сказал он.Тем не менее Abrams все же отправятся на Украину, потому что на таких условиях Германия согласилась предоставить свою технику, добавил Салливан.Кроме того, он полагает, что сейчас Киеву не нужны и американские истребители.По его словам, поставка истребителей — это вопрос не ближайшей, а долгосрочной перспективы. Контакты на этот счет продолжаются, отметил он.Тем не менее Вашингтон предоставит Украине новый пакет военной помощи на два миллиарда долларов, заключил Салливан, не уточнив, что именно в него войдет.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230224/istrebiteli-1854071748.html

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в мире, украина, россия, сша, джейк салливан, сергей лавров, джо байден, нато, m1 abrams