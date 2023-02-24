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Американские танки и истребители бесполезны для Украины, заявили в США - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/abrams-1854072715.html
Американские танки и истребители бесполезны для Украины, заявили в США
Американские танки и истребители бесполезны для Украины, заявили в США - РИА Новости, 24.02.2023
Американские танки и истребители бесполезны для Украины, заявили в США
Большого смысла в передаче Украине танков и истребителей нет, заявил в эфире CNN советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T05:58
2023-02-24T09:31
в мире
украина
россия
сша
джейк салливан
сергей лавров
джо байден
нато
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Большого смысла в передаче Украине танков и истребителей нет, заявил в эфире CNN советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Джо Байден услышал мнение военных, что танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боев. Танки Leopard им (украинцам. — Прим. ред.) нужны на самом деле", — сказал он.Тем не менее Abrams все же отправятся на Украину, потому что на таких условиях Германия согласилась предоставить свою технику, добавил Салливан.Кроме того, он полагает, что сейчас Киеву не нужны и американские истребители.По его словам, поставка истребителей — это вопрос не ближайшей, а долгосрочной перспективы. Контакты на этот счет продолжаются, отметил он.Тем не менее Вашингтон предоставит Украине новый пакет военной помощи на два миллиарда долларов, заключил Салливан, не уточнив, что именно в него войдет.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, россия, сша, джейк салливан, сергей лавров, джо байден, нато, m1 abrams
В мире, Украина, Россия, США, Джейк Салливан, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО, M1 Abrams, Специальная военная операция на Украине
05:58 24.02.2023 (обновлено: 09:31 24.02.2023)
 
Американские танки и истребители бесполезны для Украины, заявили в США

Салливан заявил о бесполезности для Украины танков Abrams и истребителей F-16

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Большого смысла в передаче Украине танков и истребителей нет, заявил в эфире CNN советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Джо Байден услышал мнение военных, что танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боев. Танки Leopard им (украинцам. — Прим. ред.) нужны на самом деле", — сказал он.
M1 Abrams: основной боевой танк США
31 января, 12:00Инфографика
M1 Abrams: основной боевой танк США
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Тем не менее Abrams все же отправятся на Украину, потому что на таких условиях Германия согласилась предоставить свою технику, добавил Салливан.
Кроме того, он полагает, что сейчас Киеву не нужны и американские истребители.
"Они (ВСУ. — Прим. ред.) готовятся к контрнаступлению. По нашему мнению, F-16 не будут ключевыми возможностями для контратаки", — пояснил советник Байдена.
По его словам, поставка истребителей — это вопрос не ближайшей, а долгосрочной перспективы. Контакты на этот счет продолжаются, отметил он.
Тем не менее Вашингтон предоставит Украине новый пакет военной помощи на два миллиарда долларов, заключил Салливан, не уточнив, что именно в него войдет.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 05:39Специальная военная операция на Украине
Украине не нужны истребители, заявил Салливан
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжейк СалливанСергей ЛавровДжо БайденНАТОM1 Abrams
 
 
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