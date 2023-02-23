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В Забайкалье задержали троих мужчин из-за кражи более 60 килограмм золота - РИА Новости, 23.02.2023
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В Забайкалье задержали троих мужчин из-за кражи более 60 килограмм золота
В Забайкалье задержали троих мужчин из-за кражи более 60 килограмм золота - РИА Новости, 23.02.2023
В Забайкалье задержали троих мужчин из-за кражи более 60 килограмм золота
Полицейские задержали троих подозреваемых по делу о краже более 60 килограммов золота из машины фельдъегерской службы в Забайкалье, фигуранты признали вину,... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:05
2023-02-23T15:05
происшествия
россия
амурская область
тында
ирина волк
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Полицейские задержали троих подозреваемых по делу о краже более 60 килограммов золота из машины фельдъегерской службы в Забайкалье, фигуранты признали вину, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщал, что неизвестные в Каларском районе украли 60 килограммов золота из машины фельдъегерской службы. В региональной полиции в свою очередь заявили РИА Новости, что в отделение поступило сообщение о "проникновении в автомашину "Урал" и хищении драгоценного металла. Было возбуждено уголовное дело о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ). В МВД России ранее сообщали, что дело о краже более 60 килограммов золота раскрыто по горячим следам. По информации Волк, после сообщения о краже полиция выехала на место и установила, что было похищено свыше 61 килограмма золота в слитках стоимостью более 200 миллионов рублей. Вскоре правоохранители установили автомобиль, на котором перемещались злоумышленники, добавила она. "По ориентировке внедорожник был остановлен сотрудниками УМВД России по Амурской области в районе города Тынды. Находившиеся в салоне трое мужчин, жители города Читы 1983 и 1984 годов рождения, задержаны и доставлены в отделение полиции", – сказала Волк. Она отметила, что фигуранты признались в краже и сообщили, где спрятали похищенное. Позднее полицейские изъяли драгоценный металл. Как указывается в сообщении, злоумышленники подготовились к краже: приехали к месту преступления заранее, старались не встречаться с местными жителями и ночевали в лесу. "В настоящее время подозреваемые задержаны по статье 91 УПК РФ и помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", – подытожила представитель ведомства.
https://ria.ru/20230118/krazha-1845745682.html
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происшествия, россия, амурская область, тында, ирина волк
Происшествия, Россия, Амурская область, Тында, Ирина Волк
15:05 23.02.2023
 
В Забайкалье задержали троих мужчин из-за кражи более 60 килограмм золота

МВД: в Забайкалье задержали троих мужчин из-за кражи более 60 килограмм золота

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Слитки золота . Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Полицейские задержали троих подозреваемых по делу о краже более 60 килограммов золота из машины фельдъегерской службы в Забайкалье, фигуранты признали вину, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщал, что неизвестные в Каларском районе украли 60 килограммов золота из машины фельдъегерской службы. В региональной полиции в свою очередь заявили РИА Новости, что в отделение поступило сообщение о "проникновении в автомашину "Урал" и хищении драгоценного металла. Было возбуждено уголовное дело о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ). В МВД России ранее сообщали, что дело о краже более 60 килограммов золота раскрыто по горячим следам.
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По информации Волк, после сообщения о краже полиция выехала на место и установила, что было похищено свыше 61 килограмма золота в слитках стоимостью более 200 миллионов рублей. Вскоре правоохранители установили автомобиль, на котором перемещались злоумышленники, добавила она.
"По ориентировке внедорожник был остановлен сотрудниками УМВД России по Амурской области в районе города Тынды. Находившиеся в салоне трое мужчин, жители города Читы 1983 и 1984 годов рождения, задержаны и доставлены в отделение полиции", – сказала Волк.
Она отметила, что фигуранты признались в краже и сообщили, где спрятали похищенное. Позднее полицейские изъяли драгоценный металл.
Как указывается в сообщении, злоумышленники подготовились к краже: приехали к месту преступления заранее, старались не встречаться с местными жителями и ночевали в лесу.
"В настоящее время подозреваемые задержаны по статье 91 УПК РФ и помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", – подытожила представитель ведомства.
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