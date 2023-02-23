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На востоке Таджикистана за сутки произошли несколько землетрясений - РИА Новости, 23.02.2023
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На востоке Таджикистана за сутки произошли несколько землетрясений
На востоке Таджикистана за сутки произошли несколько землетрясений - РИА Новости, 23.02.2023
На востоке Таджикистана за сутки произошли несколько землетрясений
На востоке Таджикистана в четверг произошло восемь землетрясений, жертв и разрушений не зарегистрировано, говорится в официальном заявлении комитета по... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:17
2023-02-23T16:20
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ДУШАНБЕ, 23 фев – РИА Новости, Лидия Исамова. На востоке Таджикистана в четверг произошло восемь землетрясений, жертв и разрушений не зарегистрировано, говорится в официальном заявлении комитета по чрезвычайным ситуациям страны. "Первые толчки произошли в 05.37 по местному времени (3.37 мск), эпицентр землетрясения находился в 67 километрах к западу от центра Мургабского района, расположенного на востоке Таджикистана, в 400 километрах юго-восточнее города Душанбе и 30 километрах восточнее от Сарезского озера. Магнитуда в эпицентре составила 6,8 и глубина - 20,5 километра", - говорится в документе. Землетрясение в городе Хороге было магнитудой 5-6, в городе Душанбе - 2-3. Жертвы и разрушения не зарегистрированы. Как указали в комитете, афтершоки ощущались после первого землетрясения в 05.55 по местному времени - магнитуда в эпицентре составила 5,0, эпицентр землетрясения находился в 86 километрах к западу от центра Мургаба. Еще шесть землетрясений магнитудой до 4,7 произошли в 06.06, 6.36, 07.07, 07.18, 11.50, и 13.01 по местному времени. КЧС отмечает, что эпицентр землетрясений находился в горах и в безлюдных местностях между центром Мургабского района и Сарезским озером. "Система мониторинга и раннего оповещения Сарезского озера функционирует в штатном режиме. Колебания и изменения не зарегистрированы. Приток воды к Сарезскому озеру и ее расход остался без изменений, то есть на сегодняшней день приток 39 кубометров в секунду, а расход составляет 45 кубометров в секунду", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230222/gimalai-1853842646.html
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в мире, таджикистан, душанбе
В мире, Таджикистан, Душанбе
16:17 23.02.2023 (обновлено: 16:20 23.02.2023)
 
На востоке Таджикистана за сутки произошли несколько землетрясений

КЧС Таджикистана: 23 февраля на востоке страны зафиксировали восемь землетрясений

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 23 фев – РИА Новости, Лидия Исамова. На востоке Таджикистана в четверг произошло восемь землетрясений, жертв и разрушений не зарегистрировано, говорится в официальном заявлении комитета по чрезвычайным ситуациям страны.
"Первые толчки произошли в 05.37 по местному времени (3.37 мск), эпицентр землетрясения находился в 67 километрах к западу от центра Мургабского района, расположенного на востоке Таджикистана, в 400 километрах юго-восточнее города Душанбе и 30 километрах восточнее от Сарезского озера. Магнитуда в эпицентре составила 6,8 и глубина - 20,5 километра", - говорится в документе.
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Землетрясение в городе Хороге было магнитудой 5-6, в городе Душанбе - 2-3. Жертвы и разрушения не зарегистрированы.
Как указали в комитете, афтершоки ощущались после первого землетрясения в 05.55 по местному времени - магнитуда в эпицентре составила 5,0, эпицентр землетрясения находился в 86 километрах к западу от центра Мургаба. Еще шесть землетрясений магнитудой до 4,7 произошли в 06.06, 6.36, 07.07, 07.18, 11.50, и 13.01 по местному времени.
КЧС отмечает, что эпицентр землетрясений находился в горах и в безлюдных местностях между центром Мургабского района и Сарезским озером.
"Система мониторинга и раннего оповещения Сарезского озера функционирует в штатном режиме. Колебания и изменения не зарегистрированы. Приток воды к Сарезскому озеру и ее расход остался без изменений, то есть на сегодняшней день приток 39 кубометров в секунду, а расход составляет 45 кубометров в секунду", - говорится в заявлении.
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