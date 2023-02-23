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Толчки землетрясения в Таджикистане ощущались в Алма-Ате
Толчки землетрясения в Таджикистане ощущались в Алма-Ате - РИА Новости, 23.02.2023
Толчки землетрясения в Таджикистане ощущались в Алма-Ате
Подземные толчки землетрясения магнитудой 7, эпицентр которого был расположен в Таджикистане, ощущались в Алма-Ате силой 2-3 балла по шкале МSК-64, сообщила... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T04:32
2023-02-23T04:32
2023-02-23T06:32
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АЛМА-АТА, 23 фев - РИА Новости. Подземные толчки землетрясения магнитудой 7, эпицентр которого был расположен в Таджикистане, ощущались в Алма-Ате силой 2-3 балла по шкале МSК-64, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана. Ранее о землетрясении магнитудой 7,3 в Таджикистане, у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая, сообщил китайский сейсмологический центр. Позднее центр понизил магнитуду до 7,2. Согласно данным сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а его эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем. По информации казахстанских сейсмологов, землетрясение произошло в 3.37 мск на территории Таджикистана - в 696 километрах на юго-запад от крупнейшего казахстанского города. Информации о разрушениях не поступало.
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в мире, таджикистан, алма-ата, китай
В мире, Таджикистан, Алма-Ата, Китай
04:32 23.02.2023 (обновлено: 06:32 23.02.2023)
Толчки землетрясения в Таджикистане ощущались в Алма-Ате
МЧС Казахстана: толчки землетрясения в Таджикистане магнитудой 7,0 ощущались в Алма-Ате
АЛМА-АТА, 23 фев - РИА Новости. Подземные толчки землетрясения магнитудой 7, эпицентр которого был расположен в Таджикистане, ощущались в Алма-Ате силой 2-3 балла по шкале МSК-64, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.
Ранее о землетрясении магнитудой 7,3 в Таджикистане, у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая, сообщил китайский сейсмологический центр. Позднее центр понизил магнитуду до 7,2. Согласно данным сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а его эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем.
По информации казахстанских сейсмологов, землетрясение произошло в 3.37 мск на территории Таджикистана - в 696 километрах на юго-запад от крупнейшего казахстанского города.
"Магнитуда MPV 7,0. Глубина - 20 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы - 2-3 балла", - говорится в сообщении.
Информации о разрушениях не поступало.