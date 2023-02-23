https://ria.ru/20230223/zemletryasenie-1853915675.html

Толчки землетрясения в Таджикистане ощущались в Алма-Ате

Толчки землетрясения в Таджикистане ощущались в Алма-Ате - РИА Новости, 23.02.2023

Толчки землетрясения в Таджикистане ощущались в Алма-Ате

Подземные толчки землетрясения магнитудой 7, эпицентр которого был расположен в Таджикистане, ощущались в Алма-Ате силой 2-3 балла по шкале МSК-64, сообщила... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T04:32

2023-02-23T04:32

2023-02-23T06:32

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АЛМА-АТА, 23 фев - РИА Новости. Подземные толчки землетрясения магнитудой 7, эпицентр которого был расположен в Таджикистане, ощущались в Алма-Ате силой 2-3 балла по шкале МSК-64, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана. Ранее о землетрясении магнитудой 7,3 в Таджикистане, у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая, сообщил китайский сейсмологический центр. Позднее центр понизил магнитуду до 7,2. Согласно данным сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а его эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем. По информации казахстанских сейсмологов, землетрясение произошло в 3.37 мск на территории Таджикистана - в 696 километрах на юго-запад от крупнейшего казахстанского города. Информации о разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20230222/gimalai-1853842646.html

https://ria.ru/20230222/zemletryaseniya-1853901416.html

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