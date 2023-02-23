https://ria.ru/20230223/zemletryasenie-1853914881.html

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,3

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,3 - РИА Новости, 23.02.2023

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая, сообщил сейсмологический центр... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T03:56

2023-02-23T03:56

2023-02-23T11:40

в мире

таджикистан

китай

синьцзян-уйгурский автономный район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

ПЕКИН, 23 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая, сообщил сейсмологический центр КНР.Подземный толчок зафиксировали в 03:37 мск. Очаг залегал на глубине десять километров, а его эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем.Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.По информации МЧС Казахстана, толчки силой два-три балла ощущались и в Алма-Ате. В столице Узбекистана Ташкенте также заявили о толчках магнитудой три-четыре балла.В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана заявили и землетрясении магнитудой 4. По словам пресс-секретаря ведомства Умеды Юсуфи, эпицентр находился в Ванчском районе Горно-Бадахшанской автономной области, в 400 километрах юго-восточнее Душанбе. В столице Таджикистана ощущались толчки магнитудой 2.

https://ria.ru/20230222/zemletryaseniya-1853901416.html

таджикистан

китай

синьцзян-уйгурский автономный район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таджикистан, китай, синьцзян-уйгурский автономный район