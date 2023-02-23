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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,3
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,3 - РИА Новости, 23.02.2023
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,3
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая, сообщил сейсмологический центр... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T03:56
2023-02-23T03:56
2023-02-23T11:40
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таджикистан
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синьцзян-уйгурский автономный район
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ПЕКИН, 23 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая, сообщил сейсмологический центр КНР.Подземный толчок зафиксировали в 03:37 мск. Очаг залегал на глубине десять километров, а его эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем.Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.По информации МЧС Казахстана, толчки силой два-три балла ощущались и в Алма-Ате. В столице Узбекистана Ташкенте также заявили о толчках магнитудой три-четыре балла.В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана заявили и землетрясении магнитудой 4. По словам пресс-секретаря ведомства Умеды Юсуфи, эпицентр находился в Ванчском районе Горно-Бадахшанской автономной области, в 400 километрах юго-восточнее Душанбе. В столице Таджикистана ощущались толчки магнитудой 2.
https://ria.ru/20230222/zemletryaseniya-1853901416.html
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в мире, таджикистан, китай, синьцзян-уйгурский автономный район
В мире, Таджикистан, Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный район
03:56 23.02.2023 (обновлено: 11:40 23.02.2023)
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,3
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Таджикистане, на границе с китайским Синьцзяном