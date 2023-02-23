В США Байдену дали совет, как поступить с Зеленским
Автор 19FortyFive Карпентер: Байден должен заставить Зеленского отказаться от Крыма и НАТО
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену нужно оказать давление на главу Украины Владимира Зеленского, чтобы он договорился о мирном соглашении с Россией, пишет журналист Тед Гален Карпентер в статье для издания 19FortyFive.
"Вместо того, чтобы продолжать предоставлять Украине неограниченную поддержку, ему следует оказать давление на правительство Зеленского. Такое соглашение, несомненно, потребует от Украины отказа от амбиций по членству в НАТО и признания того, что Крым теперь является частью России", — говорится в публикации.
"Вместо того, чтобы продолжать предоставлять Украине неограниченную поддержку, ему следует оказать давление на правительство Зеленского. Такое соглашение, несомненно, потребует от Украины отказа от амбиций по членству в НАТО и признания того, что Крым теперь является частью России", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что безрассудная поддержка Киева со стороны Вашингтона и Лондона привела к кровопролитию и разрушениям.
"Мало кто сомневается, что обоим правительствам очень не нравилась перспектива нейтральной Украины, и они призывали Киев не сдаваться, обещая большую военную помощь", — написала журналист.
По мнению Карпентера, вероятные альтернативы такому заведомо несовершенному мирному соглашению — окончательная победа России после многолетнего конфликта на истощение или прекращение огня.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
"Мало кто сомневается, что обоим правительствам очень не нравилась перспектива нейтральной Украины, и они призывали Киев не сдаваться, обещая большую военную помощь", — написала журналист.
По мнению Карпентера, вероятные альтернативы такому заведомо несовершенному мирному соглашению — окончательная победа России после многолетнего конфликта на истощение или прекращение огня.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.