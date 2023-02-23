Рейтинг@Mail.ru
В США Байдену дали совет, как поступить с Зеленским - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/zelenskiy-1853988493.html
В США Байдену дали совет, как поступить с Зеленским
В США Байдену дали совет, как поступить с Зеленским - РИА Новости, 23.02.2023
В США Байдену дали совет, как поступить с Зеленским
Президенту США Джо Байдену нужно оказать давление на главу Украины Владимира Зеленского, чтобы он договорился о мирном соглашении с Россией, пишет журналист Тед РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:12
2023-02-23T15:12
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
джо байден
в мире
украина
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853217086_550:0:2544:1122_1920x0_80_0_0_80a33137c22540140002ebb8a0c084ef.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену нужно оказать давление на главу Украины Владимира Зеленского, чтобы он договорился о мирном соглашении с Россией, пишет журналист Тед Гален Карпентер в статье для издания 19FortyFive. "Вместо того, чтобы продолжать предоставлять Украине неограниченную поддержку, ему следует оказать давление на правительство Зеленского. Такое соглашение, несомненно, потребует от Украины отказа от амбиций по членству в НАТО и признания того, что Крым теперь является частью России", — говорится в публикации. В статье отмечается, что безрассудная поддержка Киева со стороны Вашингтона и Лондона привела к кровопролитию и разрушениям. "Мало кто сомневается, что обоим правительствам очень не нравилась перспектива нейтральной Украины, и они призывали Киев не сдаваться, обещая большую военную помощь", — написала журналист. По мнению Карпентера, вероятные альтернативы такому заведомо несовершенному мирному соглашению — окончательная победа России после многолетнего конфликта на истощение или прекращение огня. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230223/ukraina-1853929741.html
https://ria.ru/20230223/donbass-1853760019.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853217086_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_90574abce1f8c961498088c97480344a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, джо байден, в мире, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Джо Байден, В мире, Украина, Россия, НАТО
15:12 23.02.2023
 
В США Байдену дали совет, как поступить с Зеленским

Автор 19FortyFive Карпентер: Байден должен заставить Зеленского отказаться от Крыма и НАТО

© Фото : Офис Президента УкраиныВизит президента США Джо Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену нужно оказать давление на главу Украины Владимира Зеленского, чтобы он договорился о мирном соглашении с Россией, пишет журналист Тед Гален Карпентер в статье для издания 19FortyFive.

"Вместо того, чтобы продолжать предоставлять Украине неограниченную поддержку, ему следует оказать давление на правительство Зеленского. Такое соглашение, несомненно, потребует от Украины отказа от амбиций по членству в НАТО и признания того, что Крым теперь является частью России", — говорится в публикации.
Польские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 09:01Специальная военная операция на Украине
Польша провела "секретную операцию" на Украине, пишут СМИ
В статье отмечается, что безрассудная поддержка Киева со стороны Вашингтона и Лондона привела к кровопролитию и разрушениям.

"Мало кто сомневается, что обоим правительствам очень не нравилась перспектива нейтральной Украины, и они призывали Киев не сдаваться, обещая большую военную помощь", — написала журналист.

По мнению Карпентера, вероятные альтернативы такому заведомо несовершенному мирному соглашению — окончательная победа России после многолетнего конфликта на истощение или прекращение огня.

Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Вооруженные силы РФ в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Цена такой ошибки высока". Чего ждут бойцы в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийДжо БайденВ миреУкраинаРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала