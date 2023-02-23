https://ria.ru/20230223/zelenskiy-1853988493.html

В США Байдену дали совет, как поступить с Зеленским

В США Байдену дали совет, как поступить с Зеленским - РИА Новости, 23.02.2023

В США Байдену дали совет, как поступить с Зеленским

Президенту США Джо Байдену нужно оказать давление на главу Украины Владимира Зеленского, чтобы он договорился о мирном соглашении с Россией, пишет журналист Тед РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T15:12

2023-02-23T15:12

2023-02-23T15:12

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

джо байден

в мире

украина

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853217086_550:0:2544:1122_1920x0_80_0_0_80a33137c22540140002ebb8a0c084ef.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену нужно оказать давление на главу Украины Владимира Зеленского, чтобы он договорился о мирном соглашении с Россией, пишет журналист Тед Гален Карпентер в статье для издания 19FortyFive. "Вместо того, чтобы продолжать предоставлять Украине неограниченную поддержку, ему следует оказать давление на правительство Зеленского. Такое соглашение, несомненно, потребует от Украины отказа от амбиций по членству в НАТО и признания того, что Крым теперь является частью России", — говорится в публикации. В статье отмечается, что безрассудная поддержка Киева со стороны Вашингтона и Лондона привела к кровопролитию и разрушениям. "Мало кто сомневается, что обоим правительствам очень не нравилась перспектива нейтральной Украины, и они призывали Киев не сдаваться, обещая большую военную помощь", — написала журналист. По мнению Карпентера, вероятные альтернативы такому заведомо несовершенному мирному соглашению — окончательная победа России после многолетнего конфликта на истощение или прекращение огня. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230223/ukraina-1853929741.html

https://ria.ru/20230223/donbass-1853760019.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, джо байден, в мире, украина, россия, нато