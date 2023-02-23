https://ria.ru/20230223/yanukovich-1853919856.html

Сын Януковича перевел бизнес в российскую юрисдикцию

Сын Януковича перевел бизнес в российскую юрисдикцию - РИА Новости, 23.02.2023

Сын Януковича перевел бизнес в российскую юрисдикцию

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр перевел свой бизнес под российскую юрисдикцию, обнаружил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T07:11

2023-02-23T07:11

2023-02-23T07:11

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

виктор янукович

евросоюз

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр перевел свой бизнес под российскую юрисдикцию, обнаружил корреспондент РИА Новости. Как следует из данных ЕГРЮЛ, компания "МАКО Холдинг" Александра Януковича еще 17 января подала заявление о внесении сведений в российский реестр юридических лиц. Заявление было принято межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Донецкой Народной Республике. Теперь компания и ее структуры зарегистрирован в Донецке, на улице Артема. До перехода под российскую юрисдикцию группа компаний "МАКО" де-юре находилось под юрисдикцией киевских властей и базировалась в Краматорске, который находится под контролем украинских формирований. "МАКО Холдинг" работал на рынке Украины с 2006 года и занимался строительством и управлением офисной и гостиничной недвижимостью, торговлей углем и промышленным оборудованием. Сейчас компания находится под санкциями ЕС и США. В ноябре прошлого года Совет Федерации одобрил поправки в Гражданский кодекс, предполагающие перевод предпринимателей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российскую юрисдикцию. Согласно документу, юрлица, зарегистрированные на территориях ДНР и ЛНР, должны привести учредительные документы в соответствие с законодательством РФ до 31 декабря 2023 года, а если они находятся в Запорожской и Херсонской областях, - до 30 июня 2024 года.

https://ria.ru/20230215/konfiskatsiya-1852270585.html

https://ria.ru/20230127/yaponiya-1847751465.html

донецкая народная республика

херсонская область

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донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, виктор янукович, евросоюз, совет федерации рф, экономика