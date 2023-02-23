Рейтинг@Mail.ru
Сын Януковича перевел бизнес в российскую юрисдикцию - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/yanukovich-1853919856.html
Сын Януковича перевел бизнес в российскую юрисдикцию
Сын Януковича перевел бизнес в российскую юрисдикцию - РИА Новости, 23.02.2023
Сын Януковича перевел бизнес в российскую юрисдикцию
Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр перевел свой бизнес под российскую юрисдикцию, обнаружил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T07:11
2023-02-23T07:11
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
виктор янукович
евросоюз
совет федерации рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_0:60:3060:1781_1920x0_80_0_0_7ea7b8b322d6aa6910813c6af991c52d.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр перевел свой бизнес под российскую юрисдикцию, обнаружил корреспондент РИА Новости. Как следует из данных ЕГРЮЛ, компания "МАКО Холдинг" Александра Януковича еще 17 января подала заявление о внесении сведений в российский реестр юридических лиц. Заявление было принято межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Донецкой Народной Республике. Теперь компания и ее структуры зарегистрирован в Донецке, на улице Артема. До перехода под российскую юрисдикцию группа компаний "МАКО" де-юре находилось под юрисдикцией киевских властей и базировалась в Краматорске, который находится под контролем украинских формирований. "МАКО Холдинг" работал на рынке Украины с 2006 года и занимался строительством и управлением офисной и гостиничной недвижимостью, торговлей углем и промышленным оборудованием. Сейчас компания находится под санкциями ЕС и США. В ноябре прошлого года Совет Федерации одобрил поправки в Гражданский кодекс, предполагающие перевод предпринимателей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российскую юрисдикцию. Согласно документу, юрлица, зарегистрированные на территориях ДНР и ЛНР, должны привести учредительные документы в соответствие с законодательством РФ до 31 декабря 2023 года, а если они находятся в Запорожской и Херсонской областях, - до 30 июня 2024 года.
https://ria.ru/20230215/konfiskatsiya-1852270585.html
https://ria.ru/20230127/yaponiya-1847751465.html
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_e1394f7be785cb47c8f360f41a8516ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, виктор янукович, евросоюз, совет федерации рф, экономика
Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Виктор Янукович, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Экономика
07:11 23.02.2023
 
Сын Януковича перевел бизнес в российскую юрисдикцию

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича перевел свой бизнес под российскую юрисдикцию

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр перевел свой бизнес под российскую юрисдикцию, обнаружил корреспондент РИА Новости.
Как следует из данных ЕГРЮЛ, компания "МАКО Холдинг" Александра Януковича еще 17 января подала заявление о внесении сведений в российский реестр юридических лиц. Заявление было принято межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Донецкой Народной Республике.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 20:01
Швейцария хочет конфисковать и вернуть Киеву активы из окружения Януковича
Теперь компания и ее структуры зарегистрирован в Донецке, на улице Артема. До перехода под российскую юрисдикцию группа компаний "МАКО" де-юре находилось под юрисдикцией киевских властей и базировалась в Краматорске, который находится под контролем украинских формирований.
"МАКО Холдинг" работал на рынке Украины с 2006 года и занимался строительством и управлением офисной и гостиничной недвижимостью, торговлей углем и промышленным оборудованием. Сейчас компания находится под санкциями ЕС и США.
В ноябре прошлого года Совет Федерации одобрил поправки в Гражданский кодекс, предполагающие перевод предпринимателей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российскую юрисдикцию.
Согласно документу, юрлица, зарегистрированные на территориях ДНР и ЛНР, должны привести учредительные документы в соответствие с законодательством РФ до 31 декабря 2023 года, а если они находятся в Запорожской и Херсонской областях, - до 30 июня 2024 года.
Здание Министерства иностранных дел Японии - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 06:58
Япония замораживает активы сына Януковича и еще 13 человек
 
Донецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаВиктор ЯнуковичЕвросоюзСовет Федерации РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала