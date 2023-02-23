https://ria.ru/20230223/vzryvy-1853962924.html

Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве

Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве - РИА Новости, 23.02.2023

Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в четверг в Киеве сразу после объявления в городе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T12:36

2023-02-23T12:36

2023-02-23T12:50

киев

украина

в мире

черниговская область

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Киеве сразу после объявления в городе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна"."Пишут о взрывах в Киеве", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. По данным издания, предположительно, работает противовоздушная оборона.Ранее в городе была объявлена воздушная тревога, сейчас она продолжается.Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Киевской и Черниговской областях. В Киевской она продолжается и на данный момент.

https://ria.ru/20230223/trevoga-1853962596.html

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украина

черниговская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, украина, в мире, черниговская область