https://ria.ru/20230223/vzryvy-1853962924.html
Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве
Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве - РИА Новости, 23.02.2023
Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве
Взрывы прогремели в четверг в Киеве сразу после объявления в городе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T12:36
2023-02-23T12:36
2023-02-23T12:50
киев
украина
в мире
черниговская область
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Киеве сразу после объявления в городе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна"."Пишут о взрывах в Киеве", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. По данным издания, предположительно, работает противовоздушная оборона.Ранее в городе была объявлена воздушная тревога, сейчас она продолжается.Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Киевской и Черниговской областях. В Киевской она продолжается и на данный момент.
https://ria.ru/20230223/trevoga-1853962596.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, украина, в мире, черниговская область
Киев, Украина, В мире, Черниговская область
12:36 23.02.2023 (обновлено: 12:50 23.02.2023)
Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве