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Украина начала готовиться к вторжению в Приднестровье, сообщило Минобороны - РИА Новости, 24.02.2023
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Украина начала готовиться к вторжению в Приднестровье, сообщило Минобороны
Украина начала готовиться к вторжению в Приднестровье, сообщило Минобороны - РИА Новости, 24.02.2023
Украина начала готовиться к вторжению в Приднестровье, сообщило Минобороны
Киевские власти активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье, это представляет угрозу для российских миротворцев, сообщило Министерство обороны в... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-23T23:34
2023-02-24T00:30
приднестровская молдавская республика
россия
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Киевские власти активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье, это представляет угрозу для российских миротворцев, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Как сообщалось ранее, данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья", — говорится в заявлении. В ведомстве отметили, что сейчас рядом с украинско-приднестровской границей фиксируется значительное скопление личного состава и украинской военной техники, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ.Реализация этой провокации, как подчеркнули в министерстве, несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому в Приднестровье на законных основаниях."Вооруженные силы России адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны", — добавили в Минобороны.О подготовке киевскими властями вооруженной провокации против Приднестровья министерство обороны сообщило утром в четверг. По данным оборонного ведомства, к ней также привлекут боевиков националистического формирования "Азов"*. В качестве предлога для вторжения Украина планирует инсценировать "наступление российских войск" с территории ПМР, для этого диверсанты переоденутся в российскую военную форму.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230223/pridnestrove-1853964584.html
https://ria.ru/20230223/pridnestrove-1853986424.html
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приднестровская молдавская республика, россия, в мире, вооруженные силы украины, украина, ссср
Приднестровская Молдавская Республика, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, СССР
23:34 23.02.2023 (обновлено: 00:30 24.02.2023)
 
Украина начала готовиться к вторжению в Приднестровье, сообщило Минобороны

Минобороны России сообщило об активизации Киевом подготовки к вторжению в Приднестровье

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат . Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Киевские власти активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье, это представляет угрозу для российских миротворцев, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.
"Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Как сообщалось ранее, данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья", — говорится в заявлении.
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Реализация этой провокации, как подчеркнули в министерстве, несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому в Приднестровье на законных основаниях.
"Вооруженные силы России адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны", — добавили в Минобороны.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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В Молдавии отреагировали на заявления России о провокациях в Приднестровье
О подготовке киевскими властями вооруженной провокации против Приднестровья министерство обороны сообщило утром в четверг. По данным оборонного ведомства, к ней также привлекут боевиков националистического формирования "Азов"*. В качестве предлога для вторжения Украина планирует инсценировать "наступление российских войск" с территории ПМР, для этого диверсанты переоденутся в российскую военную форму.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.
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Приднестровская Молдавская РеспубликаРоссияВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаСССР
 
 
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