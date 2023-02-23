https://ria.ru/20230223/vtorzhenie-1854057710.html

Украина начала готовиться к вторжению в Приднестровье, сообщило Минобороны

Украина начала готовиться к вторжению в Приднестровье, сообщило Минобороны - РИА Новости, 24.02.2023

Украина начала готовиться к вторжению в Приднестровье, сообщило Минобороны

Киевские власти активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье, это представляет угрозу для российских миротворцев, сообщило Министерство обороны в... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-23T23:34

2023-02-23T23:34

2023-02-24T00:30

приднестровская молдавская республика

россия

в мире

вооруженные силы украины

украина

ссср

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Киевские власти активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье, это представляет угрозу для российских миротворцев, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Как сообщалось ранее, данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья", — говорится в заявлении. В ведомстве отметили, что сейчас рядом с украинско-приднестровской границей фиксируется значительное скопление личного состава и украинской военной техники, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ.Реализация этой провокации, как подчеркнули в министерстве, несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому в Приднестровье на законных основаниях."Вооруженные силы России адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны", — добавили в Минобороны.О подготовке киевскими властями вооруженной провокации против Приднестровья министерство обороны сообщило утром в четверг. По данным оборонного ведомства, к ней также привлекут боевиков националистического формирования "Азов"*. В качестве предлога для вторжения Украина планирует инсценировать "наступление российских войск" с территории ПМР, для этого диверсанты переоденутся в российскую военную форму.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230223/pridnestrove-1853964584.html

https://ria.ru/20230223/pridnestrove-1853986424.html

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html

приднестровская молдавская республика

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приднестровская молдавская республика, россия, в мире, вооруженные силы украины, украина, ссср