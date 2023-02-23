https://ria.ru/20230223/vsu-1854039532.html

"На Западе тоже нет". В США назвали главную проблему ВСУ

"На Западе тоже нет". В США назвали главную проблему ВСУ - РИА Новости, 23.02.2023

"На Западе тоже нет". В США назвали главную проблему ВСУ

Украина остро нуждается в артиллерии, но НАТО не может предоставить необходимую технику ВСУ, заявил политолог Джон Миршаймер в интервью CGTN. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T20:33

2023-02-23T20:33

2023-02-23T22:20

в мире

украина

россия

джон миршаймер

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852318448_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ca63bb557c40382b0410d18b03ea6e37.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украина остро нуждается в артиллерии, но НАТО не может предоставить необходимую технику ВСУ, заявил политолог Джон Миршаймер в интервью CGTN."Проблема заключается в том, что Запад и Украина сталкиваются с серьезной нехваткой артиллерии. А в этом конфликте она играет ключевую роль", — отметил он.На Западе нет артиллерийского орудия и снарядов для того, чтобы передать Украине, добавил Миршаймер. При этом политолог отметил, что Россия имеет здесь колоссальное преимущество.По его мнению, это стало причиной принятия решения о передаче Зеленскому танков. Однако эти виды вооружения не способны заменить артиллерию, а их количество невелико для того, чтобы оказать существенное влияние на ход событий, подытожил спикер.

https://ria.ru/20230223/ukraina-1854037490.html

https://ria.ru/20230223/bayden-1854019435.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, джон миршаймер, нато, вооруженные силы украины