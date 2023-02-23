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"На Западе тоже нет". В США назвали главную проблему ВСУ - РИА Новости, 23.02.2023
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"На Западе тоже нет". В США назвали главную проблему ВСУ
"На Западе тоже нет". В США назвали главную проблему ВСУ - РИА Новости, 23.02.2023
"На Западе тоже нет". В США назвали главную проблему ВСУ
Украина остро нуждается в артиллерии, но НАТО не может предоставить необходимую технику ВСУ, заявил политолог Джон Миршаймер в интервью CGTN. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T20:33
2023-02-23T22:20
в мире
украина
россия
джон миршаймер
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украина остро нуждается в артиллерии, но НАТО не может предоставить необходимую технику ВСУ, заявил политолог Джон Миршаймер в интервью CGTN."Проблема заключается в том, что Запад и Украина сталкиваются с серьезной нехваткой артиллерии. А в этом конфликте она играет ключевую роль", — отметил он.На Западе нет артиллерийского орудия и снарядов для того, чтобы передать Украине, добавил Миршаймер. При этом политолог отметил, что Россия имеет здесь колоссальное преимущество.По его мнению, это стало причиной принятия решения о передаче Зеленскому танков. Однако эти виды вооружения не способны заменить артиллерию, а их количество невелико для того, чтобы оказать существенное влияние на ход событий, подытожил спикер.
https://ria.ru/20230223/ukraina-1854037490.html
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в мире, украина, россия, джон миршаймер, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Джон Миршаймер, НАТО, Вооруженные силы Украины
20:33 23.02.2023 (обновлено: 22:20 23.02.2023)
 
"На Западе тоже нет". В США назвали главную проблему ВСУ

Политолог Миршаймер: нехватка артиллерии ставит ВСУ в проигрышное положение

© Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Мобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста
© Министерство обороны РФ
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Мобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста". Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украина остро нуждается в артиллерии, но НАТО не может предоставить необходимую технику ВСУ, заявил политолог Джон Миршаймер в интервью CGTN.
"Проблема заключается в том, что Запад и Украина сталкиваются с серьезной нехваткой артиллерии. А в этом конфликте она играет ключевую роль", — отметил он.
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На Западе нет артиллерийского орудия и снарядов для того, чтобы передать Украине, добавил Миршаймер. При этом политолог отметил, что Россия имеет здесь колоссальное преимущество.
По его мнению, это стало причиной принятия решения о передаче Зеленскому танков. Однако эти виды вооружения не способны заменить артиллерию, а их количество невелико для того, чтобы оказать существенное влияние на ход событий, подытожил спикер.
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