ВОЗ: каждые две минуты в мире умирает женщина во время беременности
ВОЗ: каждые две минуты в мире умирает женщина во время беременности или при родах
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 23 фев – РИА Новости. Каждые две минуты во всем мире умирает одна женщина во время беременности или при родах, с 2015 года цифры не изменились, а в некоторых регионах даже выросли, говорится в опубликованном докладе на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Каждые две минуты женщина умирает во время беременности или родов. В этом докладе "Тенденции материнской смертности" выявляются тревожные тенденции в области женского здоровья за последние годы, поскольку материнская смертность либо увеличилась, либо осталась на прежнем уровне почти во всех регионах мира", - сказано в документе.
Доклад, в котором отслеживается материнская смертность на национальном, региональном и глобальном уровнях с 2000 по 2020 год, показывает, что в 2020 году во всем мире произошло около 287 тысяч материнских смертей. В 2016 году было зарегистрировано около 309 тысяч.
"В двух из восьми регионов ООН – Европе и Северной Америке, а также Латинской Америке и Карибском бассейне - уровень материнской смертности увеличился на 17% и 15% соответственно с 2016 по 2020 год", - уточняет организация.
"Сильное кровотечение, высокое кровяное давление, инфекции, связанные с беременностью, осложнения после небезопасного аборта и сопутствующие заболевания, которые могут усугубляться беременностью (такие как ВИЧ/СПИД и малярия), являются основными причинами материнской смертности", - говорится в докладе.
ВОЗ призывает мир ускорить прогресс в достижении глобальных целей по сокращению материнской смертности, поскольку к 2030 году может умереть более миллиона женщин.