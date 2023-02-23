https://ria.ru/20230223/voz-1853912460.html

ВОЗ: каждые две минуты в мире умирает женщина во время беременности

ВОЗ: каждые две минуты в мире умирает женщина во время беременности - РИА Новости, 23.02.2023

ВОЗ: каждые две минуты в мире умирает женщина во время беременности

Каждые две минуты во всем мире умирает одна женщина во время беременности или при родах, с 2015 года цифры не изменились, а в некоторых регионах даже выросли,... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T02:44

2023-02-23T02:44

2023-02-23T02:44

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ЖЕНЕВА, 23 фев – РИА Новости. Каждые две минуты во всем мире умирает одна женщина во время беременности или при родах, с 2015 года цифры не изменились, а в некоторых регионах даже выросли, говорится в опубликованном докладе на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Каждые две минуты женщина умирает во время беременности или родов. В этом докладе "Тенденции материнской смертности" выявляются тревожные тенденции в области женского здоровья за последние годы, поскольку материнская смертность либо увеличилась, либо осталась на прежнем уровне почти во всех регионах мира", - сказано в документе. Доклад, в котором отслеживается материнская смертность на национальном, региональном и глобальном уровнях с 2000 по 2020 год, показывает, что в 2020 году во всем мире произошло около 287 тысяч материнских смертей. В 2016 году было зарегистрировано около 309 тысяч. "В двух из восьми регионов ООН – Европе и Северной Америке, а также Латинской Америке и Карибском бассейне - уровень материнской смертности увеличился на 17% и 15% соответственно с 2016 по 2020 год", - уточняет организация. По данным ООН, в 2020 году около 70% всех случаев материнской смертности произошло в странах Африки к югу от Сахары. ВОЗ призывает мир ускорить прогресс в достижении глобальных целей по сокращению материнской смертности, поскольку к 2030 году может умереть более миллиона женщин.

https://ria.ru/20230222/covid-19-1853881250.html

https://ria.ru/20230222/beremennost-1853844501.html

европа

северная америка

латинская америка

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европа, северная америка, латинская америка, воз, оон, в мире