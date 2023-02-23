https://ria.ru/20230223/voyna-1853960445.html

Сирийский политолог назвал войну между Россией и Западом горячей

Сирийский политолог назвал войну между Россией и Западом горячей - РИА Новости, 23.02.2023

Сирийский политолог назвал войну между Россией и Западом горячей

Война между Россией и Западом перешла в "горячую" фазу с западной поддержкой вооружением Украины, считает сирийский политолог Бассам Абу Абдаллах. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T12:22

2023-02-23T12:22

2023-02-23T12:22

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ДАМАСК, 23 фев - РИА Новости. Война между Россией и Западом перешла в "горячую" фазу с западной поддержкой вооружением Украины, считает сирийский политолог Бассам Абу Абдаллах. "Сегодня идет "горячая" война, это уже не холодная война прошлого, которая опиралась на разведку. Запад присутствует в Киеве, с Запада во главе с США текут оружие и деньги. Целью Америки является механическое разделение Европы и России, особенно с Германией, которая представляет традиционную Европу. Восточная Европа во многом подчинена Западу. Главные европейские державы – Франция и Германия, и их лидеры показали, что они не могут самостоятельно принимать решения даже в рамках своих экономических интересов, связанных с Россией, которая является частью Европы", - сказал РИА Новости эксперт. По его словам, верны слова президента РФ Владимира Путина, что Запад мечтает доминировать над российским богатством, доминируя и разрушая российское общество, потому что по факту, считает политолог, получилось, что Россия окружена со всех сторон его военными базами и ракетами. "Это значит, что Россия имеет право защищать свою национальную безопасность... Войну ведет военно-промышленный комплекс США, который правит Америкой и живет за счет убийств. Когда он контролирует экономику США, он опасен и хочет войн", - добавил он. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853906241.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, украина, владимир путин, сирия, в мире