https://ria.ru/20230223/vizit-1854004293.html

МИД Венгрии анонсировал визит премьера Орбана в Киев

МИД Венгрии анонсировал визит премьера Орбана в Киев - РИА Новости, 23.02.2023

МИД Венгрии анонсировал визит премьера Орбана в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Киев, когда это будет актуально, пока МИД страны работает над подготовкой визита, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T16:31

2023-02-23T16:31

2023-02-23T16:31

в мире

венгрия

киев

виктор орбан

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Киев, когда это будет актуально, пока МИД страны работает над подготовкой визита, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Когда визит будет актуален, премьер-министр Венгрии поедет (в Киев), МИД в настоящее время работает над его (визита - ред.) подготовкой", - сказал Сийярто в интервью изданию Index. Глава венгерского МИД сообщил также, что сам пока не получал приглашения из Киева, однако готов посетить его, если будут согласованы темы и время. В декабре премьер Венгрии сообщил журналистам, что у него в планах не фигурирует визит в Киев.

https://ria.ru/20230223/sanktsii-1853956840.html

венгрия

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Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто