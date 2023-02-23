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МИД Венгрии анонсировал визит премьера Орбана в Киев
МИД Венгрии анонсировал визит премьера Орбана в Киев - РИА Новости, 23.02.2023
МИД Венгрии анонсировал визит премьера Орбана в Киев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Киев, когда это будет актуально, пока МИД страны работает над подготовкой визита, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:31
2023-02-23T16:31
2023-02-23T16:31
в мире
венгрия
киев
виктор орбан
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Киев, когда это будет актуально, пока МИД страны работает над подготовкой визита, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Когда визит будет актуален, премьер-министр Венгрии поедет (в Киев), МИД в настоящее время работает над его (визита - ред.) подготовкой", - сказал Сийярто в интервью изданию Index. Глава венгерского МИД сообщил также, что сам пока не получал приглашения из Киева, однако готов посетить его, если будут согласованы темы и время. В декабре премьер Венгрии сообщил журналистам, что у него в планах не фигурирует визит в Киев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто
В мире, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто
МИД Венгрии анонсировал визит премьера Орбана в Киев
Глава МИД Венгрии Сийярто рассказал о подготовке визита премьера Орбана в Киев