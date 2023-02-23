https://ria.ru/20230223/veterany-1853965724.html
Путин пообещал дать статус ветерана участникам СВО из новых регионов
Путин пообещал дать статус ветерана участникам СВО из новых регионов - РИА Новости, 23.02.2023
Путин пообещал дать статус ветерана участникам СВО из новых регионов
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопрос о приравнивании жителей новых регионов - участников спецоперации к статусу ветеранов будет решен, это в том... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T13:00
2023-02-23T13:00
2023-02-23T13:44
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопрос о приравнивании жителей новых регионов - участников спецоперации к статусу ветеранов будет решен, это в том числе относится и к участникам народной милиции ЛНР и народного ополчения ДНР, закончивших службу по ранению до присоединения этих районов к России.Об этом главу государства попросили ветераны боевых действий на встрече по случаю Дня защитника Отечества. По словам военнослужащих, так как на момент увольнения эта категория не являлась гражданами России, федеральные законы о ветеранах на них не распространяются."Спасибо, что обратили на это внимание. Обязательно это поправим", - сказал Путин.Он также сообщил, что эта категория военнослужащих будут удостоена статуса ветерана боевых действий РФ."Это люди, которые практически чуть ли не в одиночку боролись за своих людей, за интересы своей родины, боролись за свою землю. Сейчас все они стали гражданами России, и, конечно, мы обязательно должны - и сделаем это - включить их в перечень людей, которым должна быть оказана и будет оказана поддержка", - добавил президент.
https://ria.ru/20230223/podderzhka-1853966479.html
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Общество, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
13:00 23.02.2023 (обновлено: 13:44 23.02.2023)
Путин пообещал дать статус ветерана участникам СВО из новых регионов
Путин заявил, что вопрос о статусе жителей новых регионов, участвующих в СВО, будет решен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопрос о приравнивании жителей новых регионов - участников спецоперации к статусу ветеранов будет решен, это в том числе относится и к участникам народной милиции ЛНР и народного ополчения ДНР, закончивших службу по ранению до присоединения этих районов к России.
Об этом главу государства попросили ветераны боевых действий на встрече по случаю Дня защитника Отечества. По словам военнослужащих, так как на момент увольнения эта категория не являлась гражданами России, федеральные законы о ветеранах на них не распространяются.
"Спасибо, что обратили на это внимание. Обязательно это поправим", - сказал Путин.
Он также сообщил, что эта категория военнослужащих будут удостоена статуса ветерана боевых действий РФ.
"Это люди, которые практически чуть ли не в одиночку боролись за своих людей, за интересы своей родины, боролись за свою землю. Сейчас все они стали гражданами России, и, конечно, мы обязательно должны - и сделаем это - включить их в перечень людей, которым должна быть оказана и будет оказана поддержка", - добавил президент.