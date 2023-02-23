https://ria.ru/20230223/veterany-1853965724.html

Путин пообещал дать статус ветерана участникам СВО из новых регионов

Путин пообещал дать статус ветерана участникам СВО из новых регионов - РИА Новости, 23.02.2023

Путин пообещал дать статус ветерана участникам СВО из новых регионов

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопрос о приравнивании жителей новых регионов - участников спецоперации к статусу ветеранов будет решен, это в том... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T13:00

2023-02-23T13:00

2023-02-23T13:44

общество

владимир путин

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопрос о приравнивании жителей новых регионов - участников спецоперации к статусу ветеранов будет решен, это в том числе относится и к участникам народной милиции ЛНР и народного ополчения ДНР, закончивших службу по ранению до присоединения этих районов к России.Об этом главу государства попросили ветераны боевых действий на встрече по случаю Дня защитника Отечества. По словам военнослужащих, так как на момент увольнения эта категория не являлась гражданами России, федеральные законы о ветеранах на них не распространяются."Спасибо, что обратили на это внимание. Обязательно это поправим", - сказал Путин.Он также сообщил, что эта категория военнослужащих будут удостоена статуса ветерана боевых действий РФ."Это люди, которые практически чуть ли не в одиночку боролись за своих людей, за интересы своей родины, боролись за свою землю. Сейчас все они стали гражданами России, и, конечно, мы обязательно должны - и сделаем это - включить их в перечень людей, которым должна быть оказана и будет оказана поддержка", - добавил президент.

https://ria.ru/20230223/podderzhka-1853966479.html

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика