https://ria.ru/20230223/vesna-1853992167.html

Синоптик предсказал наступление весны в апреле

Синоптик предсказал наступление весны в апреле - РИА Новости, 23.02.2023

Синоптик предсказал наступление весны в апреле

Март в Москве прогнозируется не теплым, наступление метеорологической весны произойдет только в апреле, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T15:29

2023-02-23T15:29

2023-02-23T15:46

россия

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Март в Москве прогнозируется не теплым, наступление метеорологической весны произойдет только в апреле, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, весна в столице начнется с усиления морозов и снегопадов, напоминая жителям средней полосы России, что март в климатическом отношении является зимним месяцем."Предварительные долгосрочные прогнозы показывают, что первый месяц грядущего сезона теплым не будет, а значит, наступление метеорологической весны, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, произойдет только в апреле", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20230214/tsvety-1851654141.html

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россия, общество, москва, евгений тишковец