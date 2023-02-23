https://ria.ru/20230223/vesna-1853992167.html
Синоптик предсказал наступление весны в апреле
Синоптик предсказал наступление весны в апреле - РИА Новости, 23.02.2023
Синоптик предсказал наступление весны в апреле
Март в Москве прогнозируется не теплым, наступление метеорологической весны произойдет только в апреле, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:29
2023-02-23T15:29
2023-02-23T15:46
россия
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Март в Москве прогнозируется не теплым, наступление метеорологической весны произойдет только в апреле, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, весна в столице начнется с усиления морозов и снегопадов, напоминая жителям средней полосы России, что март в климатическом отношении является зимним месяцем."Предварительные долгосрочные прогнозы показывают, что первый месяц грядущего сезона теплым не будет, а значит, наступление метеорологической весны, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, произойдет только в апреле", - рассказал Тишковец.
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россия, общество, москва, евгений тишковец
Россия, Общество, Москва, Евгений Тишковец
15:29 23.02.2023 (обновлено: 15:46 23.02.2023)
Синоптик предсказал наступление весны в апреле
Синоптик "Фобос Тишковец": март не будет теплым, тепло придет только в апреле