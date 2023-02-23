https://ria.ru/20230223/vardanyan-1854000930.html
Лидер Карабаха уволил с поста госминистра предпринимателя Варданяна
Лидер Карабаха уволил с поста госминистра предпринимателя Варданяна - РИА Новости, 23.02.2023
Лидер Карабаха уволил с поста госминистра предпринимателя Варданяна
Лидер непризнанного Карабаха Араик Арутюнян уволил с поста госминистра отказавшегося от российского гражданства и решившего уехать из РФ предпринимателя Рубена... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:12
2023-02-23T16:12
2023-02-23T17:42
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ЕРЕВАН, 23 фев — РИА Новости. Лидер непризнанного Карабаха Араик Арутюнян уволил с поста госминистра отказавшегося от российского гражданства и решившего уехать из РФ предпринимателя Рубена Варданяна, сообщает в четверг армянское госагентство "Арменпресс".Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности начать практическое взаимодействие с представителями армянской общественности Карабаха в случае ухода Варданяна."Арутюнян также обнародовал указ об освобождении Рубена Варданяна с должности государственного министра. Он высоко оценил усилия Рубена Варданяна как по повышению международной осведомленности об Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.), так и по решению многих внутренних проблем во время блокады", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Арутюнян представил военно-политическую и социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в республике в результате блокады Лачинского коридора."Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в партнерских отношениях, а не пытался переложить ее на меня, ссылаясь на конституционные нормы", - приводит слова Арутюняна "Арменпресс".Отказавшийся от российского гражданства и решивший уехать из РФ предпринимателя Рубен Варданян был назначен госминистром 4 ноября 2022 года. В конце декабря президент России Владимир Путин своим указом удовлетворил заявление бизнесмена Рубена Варданяна о выходе из гражданства России.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР.
https://ria.ru/20230218/dogovor-1852881993.html
https://ria.ru/20221223/vardanyan-1840888713.html
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РИА Новости
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в мире, россия, нагорный карабах, азербайджан, армения
В мире, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения
16:12 23.02.2023 (обновлено: 17:42 23.02.2023)
Лидер Карабаха уволил с поста госминистра предпринимателя Варданяна
Лидер непризнанного Карабаха Арутюнян уволил Рубена Варданяна с поста госминистра
ЕРЕВАН, 23 фев — РИА Новости.
Лидер непризнанного Карабаха Араик Арутюнян уволил с поста госминистра отказавшегося от российского гражданства и решившего уехать из РФ предпринимателя Рубена Варданяна, сообщает в четверг армянское госагентство "Арменпресс
".
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности начать практическое взаимодействие с представителями армянской общественности Карабаха в случае ухода Варданяна.
"Арутюнян также обнародовал указ об освобождении Рубена Варданяна с должности государственного министра. Он высоко оценил усилия Рубена Варданяна как по повышению международной осведомленности об Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.), так и по решению многих внутренних проблем во время блокады", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Арутюнян представил военно-политическую и социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в республике в результате блокады Лачинского коридора.
"Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в партнерских отношениях, а не пытался переложить ее на меня, ссылаясь на конституционные нормы", - приводит слова Арутюняна "Арменпресс".
Отказавшийся от российского гражданства и решивший уехать из РФ предпринимателя Рубен Варданян был назначен госминистром 4 ноября 2022 года. В конце декабря президент России Владимир Путин своим указом удовлетворил заявление бизнесмена Рубена Варданяна о выходе из гражданства России.
В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР.