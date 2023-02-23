Рейтинг@Mail.ru
Новое обещание США Украине привело в ярость пользователей Сети - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/ukraina-1854012838.html
Новое обещание США Украине привело в ярость пользователей Сети
Новое обещание США Украине привело в ярость пользователей Сети - РИА Новости, 23.02.2023
Новое обещание США Украине привело в ярость пользователей Сети
Пользователей Twitter возмутила подготовка нового пакета помощи Украине на сумму более десяти миллиардов долларов, о которой рассказала министр финансов США... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:29
2023-02-23T17:58
в мире
украина
россия
сша
джанет йеллен
сергей лавров
дмитрий песков
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутила подготовка нового пакета помощи Украине на сумму более десяти миллиардов долларов, о которой рассказала министр финансов США Джанет Йеллен."А сейчас на что мы выделяем деньги?! У нас в стране так много всего, что требует исправления. Байдену нужно покинуть пост президента", — написал Louie."Ваши деньги сейчас направляются в казну государства, до недавнего времени имевшего статус самого коррумпированного в мире", — отметил Wall Street Senpai."Я думал, что Йеллен использует экстремальные меры, чтобы избежать повышения долга. И все же мы готовы направить еще десять миллиардов?" — спросил Falconium."Что есть у Зеленского на США и семью Байдена, что они продолжают платить отъявленному мошеннику?" — задался вопросом Phoenix.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что, по мере того как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230223/ekonomika-1853996878.html
https://ria.ru/20230223/pomosch-1853979184.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, джанет йеллен, сергей лавров, дмитрий песков, twitter, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джанет Йеллен, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Twitter, НАТО
17:29 23.02.2023 (обновлено: 17:58 23.02.2023)
 
Новое обещание США Украине привело в ярость пользователей Сети

Пользователи Twitter возмутились планами США передать Украине десять миллиардов долларов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутила подготовка нового пакета помощи Украине на сумму более десяти миллиардов долларов, о которой рассказала министр финансов США Джанет Йеллен.
"А сейчас на что мы выделяем деньги?! У нас в стране так много всего, что требует исправления. Байдену нужно покинуть пост президента", — написал Louie.
"Ваши деньги сейчас направляются в казну государства, до недавнего времени имевшего статус самого коррумпированного в мире", — отметил Wall Street Senpai.
"Я думал, что Йеллен использует экстремальные меры, чтобы избежать повышения долга. И все же мы готовы направить еще десять миллиардов?" — спросил Falconium.
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 15:50
Минфин США признал устойчивость российской экономики к санкциям
"Что есть у Зеленского на США и семью Байдена, что они продолжают платить отъявленному мошеннику?" — задался вопросом Phoenix.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что, по мере того как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 14:07Специальная военная операция на Украине
США предоставят Украине еще десять миллиардов долларов экономической помощи
 
В миреУкраинаРоссияСШАДжанет ЙелленСергей ЛавровДмитрий ПесковTwitterНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала