https://ria.ru/20230223/ukraina-1854012838.html

Новое обещание США Украине привело в ярость пользователей Сети

Новое обещание США Украине привело в ярость пользователей Сети - РИА Новости, 23.02.2023

Новое обещание США Украине привело в ярость пользователей Сети

Пользователей Twitter возмутила подготовка нового пакета помощи Украине на сумму более десяти миллиардов долларов, о которой рассказала министр финансов США... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T17:29

2023-02-23T17:29

2023-02-23T17:58

в мире

украина

россия

сша

джанет йеллен

сергей лавров

дмитрий песков

twitter

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутила подготовка нового пакета помощи Украине на сумму более десяти миллиардов долларов, о которой рассказала министр финансов США Джанет Йеллен."А сейчас на что мы выделяем деньги?! У нас в стране так много всего, что требует исправления. Байдену нужно покинуть пост президента", — написал Louie."Ваши деньги сейчас направляются в казну государства, до недавнего времени имевшего статус самого коррумпированного в мире", — отметил Wall Street Senpai."Я думал, что Йеллен использует экстремальные меры, чтобы избежать повышения долга. И все же мы готовы направить еще десять миллиардов?" — спросил Falconium."Что есть у Зеленского на США и семью Байдена, что они продолжают платить отъявленному мошеннику?" — задался вопросом Phoenix.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что, по мере того как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230223/ekonomika-1853996878.html

https://ria.ru/20230223/pomosch-1853979184.html

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в мире, украина, россия, сша, джанет йеллен, сергей лавров, дмитрий песков, twitter, нато