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Киев заявил о неготовности к переговорам с Россией - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/ukraina-1854011359.html
Киев заявил о неготовности к переговорам с Россией
Киев заявил о неготовности к переговорам с Россией - РИА Новости, 23.02.2023
Киев заявил о неготовности к переговорам с Россией
На данный момент Украина не готова сесть за стол переговоров с Россией, сказала в четверг украинский вице-премьер Ирина Верещук в интервью испанской газете El... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:20
2023-02-23T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
ирина верещук
владимир путин
владимир зеленский
россия
украина
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МАДРИД, 23 фев - РИА Новости. На данный момент Украина не готова сесть за стол переговоров с Россией, сказала в четверг украинский вице-премьер Ирина Верещук в интервью испанской газете El Periodico. "Россия не хочет мира. Россия не хочет выводить свою армию и оружие из Украины. Россия пытается запугать нас и угрожает демократиям всего мира. Они все еще готовятся к полномасштабной войне. Поэтому любые переговоры обречены на провал. Мы не будем принимать участие ни в каких переговорах", — сказала она. "Единственное условие (для начала переговорного процесса - ред.), чтобы Россия вывела свои войска и оружие с нашей территории. Тогда мы сможем говорить о диалоге", — сказала Верещук.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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в мире, ирина верещук, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ирина Верещук, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Украина
17:20 23.02.2023
 
Киев заявил о неготовности к переговорам с Россией

Вице-премьер Верещук: Украина не готова сейчас сесть за стол переговоров с Россией

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МАДРИД, 23 фев - РИА Новости. На данный момент Украина не готова сесть за стол переговоров с Россией, сказала в четверг украинский вице-премьер Ирина Верещук в интервью испанской газете El Periodico.
"Россия не хочет мира. Россия не хочет выводить свою армию и оружие из Украины. Россия пытается запугать нас и угрожает демократиям всего мира. Они все еще готовятся к полномасштабной войне. Поэтому любые переговоры обречены на провал. Мы не будем принимать участие ни в каких переговорах", — сказала она.
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"Единственное условие (для начала переговорного процесса - ред.), чтобы Россия вывела свои войска и оружие с нашей территории. Тогда мы сможем говорить о диалоге", — сказала Верещук.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
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