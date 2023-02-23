https://ria.ru/20230223/ukraina-1854011359.html

Киев заявил о неготовности к переговорам с Россией

Киев заявил о неготовности к переговорам с Россией - РИА Новости, 23.02.2023

Киев заявил о неготовности к переговорам с Россией

На данный момент Украина не готова сесть за стол переговоров с Россией, сказала в четверг украинский вице-премьер Ирина Верещук в интервью испанской газете El... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T17:20

2023-02-23T17:20

2023-02-23T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

ирина верещук

владимир путин

владимир зеленский

россия

украина

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МАДРИД, 23 фев - РИА Новости. На данный момент Украина не готова сесть за стол переговоров с Россией, сказала в четверг украинский вице-премьер Ирина Верещук в интервью испанской газете El Periodico. "Россия не хочет мира. Россия не хочет выводить свою армию и оружие из Украины. Россия пытается запугать нас и угрожает демократиям всего мира. Они все еще готовятся к полномасштабной войне. Поэтому любые переговоры обречены на провал. Мы не будем принимать участие ни в каких переговорах", — сказала она. "Единственное условие (для начала переговорного процесса - ред.), чтобы Россия вывела свои войска и оружие с нашей территории. Тогда мы сможем говорить о диалоге", — сказала Верещук.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ирина верещук, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина