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"ВСУ ждет разгром". Американский военный напомнил Киеву о тактике Суворова - РИА Новости, 23.02.2023
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"ВСУ ждет разгром". Американский военный напомнил Киеву о тактике Суворова
"ВСУ ждет разгром". Американский военный напомнил Киеву о тактике Суворова - РИА Новости, 23.02.2023
"ВСУ ждет разгром". Американский военный напомнил Киеву о тактике Суворова
Украинским военным и наемникам следует помнить, что российская армия всегда была способна в решающие моменты обхитрить противника, заявил американский полковник РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:50
2023-02-23T18:20
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинским военным и наемникам следует помнить, что российская армия всегда была способна в решающие моменты обхитрить противника, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Так, он напомнил о тактике полководца Александра Суворова, благодаря которой тот выигрывал генеральные сражения."Давайте вернемся во времена Наполеона Бонапарта и вспомним о полководце Александре Суворове. Его тактикой было выставлять большое количество стрелков в авангарде, чтобы создать завесу из дыма и пламени на поле боя. Противник не мог ничего разглядеть. Люди не знали, где расположена основная атакующая сила русских. А когда до врага доходило, было уже слишком поздно", — объяснил американский специалист.Если бы сейчас похожий маневр применили против ВСУ, украинская армия оказалась бы в ловушке, потому что не сможет вовремя понять за массированным артиллерийским огнем, на каком направлении ожидать атаки.Александр Суворов — блистательный отечественный полководец. За свою жизнь не проиграл ни одного сражения, а всего дал их более 60. Участвовал в русско-турецких войнах и кампании против Наполеона. Был удостоен высшего воинского звания — генералиссимуса.
https://ria.ru/20230223/polsha-1853984769.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
16:50 23.02.2023 (обновлено: 18:20 23.02.2023)
 
"ВСУ ждет разгром". Американский военный напомнил Киеву о тактике Суворова

Экс-советник Пентагона Макгрегор напомнил Киеву о тактике Суворова с обманом противника

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинским военным и наемникам следует помнить, что российская армия всегда была способна в решающие моменты обхитрить противника, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Так, он напомнил о тактике полководца Александра Суворова, благодаря которой тот выигрывал генеральные сражения.
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"Давайте вернемся во времена Наполеона Бонапарта и вспомним о полководце Александре Суворове. Его тактикой было выставлять большое количество стрелков в авангарде, чтобы создать завесу из дыма и пламени на поле боя. Противник не мог ничего разглядеть. Люди не знали, где расположена основная атакующая сила русских. А когда до врага доходило, было уже слишком поздно", — объяснил американский специалист.
Если бы сейчас похожий маневр применили против ВСУ, украинская армия оказалась бы в ловушке, потому что не сможет вовремя понять за массированным артиллерийским огнем, на каком направлении ожидать атаки.

"А когда молот упадет на их головы, это будет сокрушительный удар", — заключил Макгрегор.

Александр Суворов — блистательный отечественный полководец. За свою жизнь не проиграл ни одного сражения, а всего дал их более 60. Участвовал в русско-турецких войнах и кампании против Наполеона. Был удостоен высшего воинского звания — генералиссимуса.
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