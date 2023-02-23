16:50 23.02.2023 (обновлено: 18:20 23.02.2023)
"ВСУ ждет разгром". Американский военный напомнил Киеву о тактике Суворова
Экс-советник Пентагона Макгрегор напомнил Киеву о тактике Суворова с обманом противника
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинским военным и наемникам следует помнить, что российская армия всегда была способна в решающие моменты обхитрить противника, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Так, он напомнил о тактике полководца Александра Суворова, благодаря которой тот выигрывал генеральные сражения.
"Давайте вернемся во времена Наполеона Бонапарта и вспомним о полководце Александре Суворове. Его тактикой было выставлять большое количество стрелков в авангарде, чтобы создать завесу из дыма и пламени на поле боя. Противник не мог ничего разглядеть. Люди не знали, где расположена основная атакующая сила русских. А когда до врага доходило, было уже слишком поздно", — объяснил американский специалист.
Если бы сейчас похожий маневр применили против ВСУ, украинская армия оказалась бы в ловушке, потому что не сможет вовремя понять за массированным артиллерийским огнем, на каком направлении ожидать атаки.
"А когда молот упадет на их головы, это будет сокрушительный удар", — заключил Макгрегор.
Александр Суворов — блистательный отечественный полководец. За свою жизнь не проиграл ни одного сражения, а всего дал их более 60. Участвовал в русско-турецких войнах и кампании против Наполеона. Был удостоен высшего воинского звания — генералиссимуса.
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