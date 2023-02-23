https://ria.ru/20230223/ukraina-1854006928.html

"ВСУ ждет разгром". Американский военный напомнил Киеву о тактике Суворова

"ВСУ ждет разгром". Американский военный напомнил Киеву о тактике Суворова - РИА Новости, 23.02.2023

"ВСУ ждет разгром". Американский военный напомнил Киеву о тактике Суворова

Украинским военным и наемникам следует помнить, что российская армия всегда была способна в решающие моменты обхитрить противника, заявил американский полковник РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T16:50

2023-02-23T16:50

2023-02-23T18:20

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинским военным и наемникам следует помнить, что российская армия всегда была способна в решающие моменты обхитрить противника, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Так, он напомнил о тактике полководца Александра Суворова, благодаря которой тот выигрывал генеральные сражения."Давайте вернемся во времена Наполеона Бонапарта и вспомним о полководце Александре Суворове. Его тактикой было выставлять большое количество стрелков в авангарде, чтобы создать завесу из дыма и пламени на поле боя. Противник не мог ничего разглядеть. Люди не знали, где расположена основная атакующая сила русских. А когда до врага доходило, было уже слишком поздно", — объяснил американский специалист.Если бы сейчас похожий маневр применили против ВСУ, украинская армия оказалась бы в ловушке, потому что не сможет вовремя понять за массированным артиллерийским огнем, на каком направлении ожидать атаки.Александр Суворов — блистательный отечественный полководец. За свою жизнь не проиграл ни одного сражения, а всего дал их более 60. Участвовал в русско-турецких войнах и кампании против Наполеона. Был удостоен высшего воинского звания — генералиссимуса.

https://ria.ru/20230223/polsha-1853984769.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия