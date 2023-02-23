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СМИ узнали о секретной британской группе, закупающей боеприпасы для Киева - РИА Новости, 23.02.2023
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https://ria.ru/20230223/ukraina-1854004878.html
СМИ узнали о секретной британской группе, закупающей боеприпасы для Киева
СМИ узнали о секретной британской группе, закупающей боеприпасы для Киева - РИА Новости, 23.02.2023
СМИ узнали о секретной британской группе, закупающей боеприпасы для Киева
Британское Минобороны создало секретную целевую группу, целью которой является приобретение советских боеприпасов для Украины, сообщает газета New York Times со РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:35
2023-02-23T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
минобороны великобритании
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Британское Минобороны создало секретную целевую группу, целью которой является приобретение советских боеприпасов для Украины, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Согласно газете, с начала спецоперации России на Украине государственные украинские компании начали просить у посредников в США и других странах предоставить танки, вертолеты, самолеты и минометы. И Британия, и США финансировали оружейные сделки с участием третьих стран и посредников. Американские брокеры ищут снаряды для Украины на фабриках в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии, пишет издание. По информации газеты, в июне 2022 года Британия заключила сделку с государственной пакистанской компанией Pakistan Ordnance Factories по приобретению 40 тысяч артиллерийских снарядов. Согласно условиям договоренности, деньги за снаряды должны были быть переведены румынскому посреднику, а оружие было бы доставлено из Пакистана в Британию без упоминания Украины. Однако сделка сорвалась из-за того, что пакистанский поставщик не смог доставить боеприпасы. Согласно попавшим в распоряжение газеты документам, в прошлом июне продавец оружия из Чехии предложил Украине боеприпасы и десяток штурмовиков советского типа на сумму около 185 миллионов долларов. Отмечается, что Люксембург в свою очередь поставляет Киеву оружие чешского производства. В Болгарии возобновляют работу фабрики по производству боеприпасов. По данным издания, на церемонии открытия одной из линий производства присутствовали представители американского посольства.
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в мире, украина, великобритания, минобороны великобритании
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Минобороны Великобритании
16:35 23.02.2023
 
СМИ узнали о секретной британской группе, закупающей боеприпасы для Киева

NYT: в Британии создали секретную целевую группу для приобретения боеприпасов для Украины

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Британское Минобороны создало секретную целевую группу, целью которой является приобретение советских боеприпасов для Украины, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
"Секретная целевая группа, созданная британским министерством обороны, сосредоточена на получении боеприпасов советского типа", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что эта группа "вооружает Украину".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 16:01Специальная военная операция на Украине
Расход боеприпасов на Украине превысил их производство в странах НАТО
Согласно газете, с начала спецоперации России на Украине государственные украинские компании начали просить у посредников в США и других странах предоставить танки, вертолеты, самолеты и минометы. И Британия, и США финансировали оружейные сделки с участием третьих стран и посредников. Американские брокеры ищут снаряды для Украины на фабриках в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии, пишет издание.
По информации газеты, в июне 2022 года Британия заключила сделку с государственной пакистанской компанией Pakistan Ordnance Factories по приобретению 40 тысяч артиллерийских снарядов. Согласно условиям договоренности, деньги за снаряды должны были быть переведены румынскому посреднику, а оружие было бы доставлено из Пакистана в Британию без упоминания Украины. Однако сделка сорвалась из-за того, что пакистанский поставщик не смог доставить боеприпасы.
Согласно попавшим в распоряжение газеты документам, в прошлом июне продавец оружия из Чехии предложил Украине боеприпасы и десяток штурмовиков советского типа на сумму около 185 миллионов долларов. Отмечается, что Люксембург в свою очередь поставляет Киеву оружие чешского производства. В Болгарии возобновляют работу фабрики по производству боеприпасов. По данным издания, на церемонии открытия одной из линий производства присутствовали представители американского посольства.
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 08:00
Россия выигрывает войну боеприпасов. Но расслабляться нельзя
 
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