СМИ узнали о секретной британской группе, закупающей боеприпасы для Киева
NYT: в Британии создали секретную целевую группу для приобретения боеприпасов для Украины
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Британское Минобороны создало секретную целевую группу, целью которой является приобретение советских боеприпасов для Украины, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
"Секретная целевая группа, созданная британским министерством обороны, сосредоточена на получении боеприпасов советского типа", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что эта группа "вооружает Украину".
Согласно газете, с начала спецоперации России на Украине государственные украинские компании начали просить у посредников в США и других странах предоставить танки, вертолеты, самолеты и минометы. И Британия, и США финансировали оружейные сделки с участием третьих стран и посредников. Американские брокеры ищут снаряды для Украины на фабриках в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии, пишет издание.
По информации газеты, в июне 2022 года Британия заключила сделку с государственной пакистанской компанией Pakistan Ordnance Factories по приобретению 40 тысяч артиллерийских снарядов. Согласно условиям договоренности, деньги за снаряды должны были быть переведены румынскому посреднику, а оружие было бы доставлено из Пакистана в Британию без упоминания Украины. Однако сделка сорвалась из-за того, что пакистанский поставщик не смог доставить боеприпасы.
Согласно попавшим в распоряжение газеты документам, в прошлом июне продавец оружия из Чехии предложил Украине боеприпасы и десяток штурмовиков советского типа на сумму около 185 миллионов долларов. Отмечается, что Люксембург в свою очередь поставляет Киеву оружие чешского производства. В Болгарии возобновляют работу фабрики по производству боеприпасов. По данным издания, на церемонии открытия одной из линий производства присутствовали представители американского посольства.
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