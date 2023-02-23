https://ria.ru/20230223/ukraina-1853976081.html
Мобилизованных украинцев хотят запретить отправлять на фронт без подготовки
Мобилизованных украинцев хотят запретить отправлять на фронт без подготовки - РИА Новости, 23.02.2023
Мобилизованных украинцев хотят запретить отправлять на фронт без подготовки
Депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, которым предлагает установить минимальный срок... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T13:48
2023-02-23T13:48
2023-02-23T13:50
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верховная рада украины
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, которым предлагает установить минимальный срок обучения в три месяца для не служивших ранее мобилизованных перед их отправлением в зону боевых действий. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такая новация необходима для оптимизации военной службы и с целью сохранения жизни и здоровья украинцев, попавших под мобилизацию. Депутат привел пример с трагедией, когда в зоне боевых действий погиб 33-летний житель Тернополя Богдан Покитко. Мужчина был мобилизован на остановке общественного транспорта во второй половине января. Уже 12 февраля он уже был отправлен на передовую в пригород Донецка. А спустя четыре дня, 16 февраля, погиб. "После этого резонансного трагического случая, случившегося с Богданом Покитко, уместно внести изменения в законодательство и предусмотреть минимальный срок подготовки для мобилизованных, не служивших в армии, а также отдельное ограничения для тех, кто не служил в армии в течение последних 5 лет", - говорится в тексте пояснительной записки на сайте Рады. Согласно законопроекту, минимальный срок обучения для мобилизованных, не служивших в армии, должен составлять три месяца, а для тех, кто не служил в армии в течение последних пяти лет – один месяц. Исключения из этой статьи депутат предлагает сделать только для тех украинцев, которые подпишут добровольное письменное согласие об отправке в зону боевых действий без необходимого обучения.
https://ria.ru/20230223/ukraina-1853928849.html
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853077620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины
13:48 23.02.2023 (обновлено: 13:50 23.02.2023)
Мобилизованных украинцев хотят запретить отправлять на фронт без подготовки
В Раде предложили запретить отправлять мобилизованных на передовую без подготовки
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости.
Депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал в Верховной раде Украины
законопроект, которым предлагает установить минимальный срок обучения в три месяца для не служивших ранее мобилизованных перед их отправлением в зону боевых действий.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такая новация необходима для оптимизации военной службы и с целью сохранения жизни и здоровья украинцев, попавших под мобилизацию. Депутат привел пример с трагедией, когда в зоне боевых действий погиб 33-летний житель Тернополя Богдан Покитко. Мужчина был мобилизован на остановке общественного транспорта во второй половине января. Уже 12 февраля он уже был отправлен на передовую в пригород Донецка. А спустя четыре дня, 16 февраля, погиб.
"После этого резонансного трагического случая, случившегося с Богданом Покитко, уместно внести изменения в законодательство и предусмотреть минимальный срок подготовки для мобилизованных, не служивших в армии, а также отдельное ограничения для тех, кто не служил в армии в течение последних 5 лет", - говорится в тексте пояснительной записки на сайте Рады.
Согласно законопроекту, минимальный срок обучения для мобилизованных, не служивших в армии, должен составлять три месяца, а для тех, кто не служил в армии в течение последних пяти лет – один месяц.
Исключения из этой статьи депутат предлагает сделать только для тех украинцев, которые подпишут добровольное письменное согласие об отправке в зону боевых действий без необходимого обучения.