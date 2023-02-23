https://ria.ru/20230223/ukraina-1853976081.html

Мобилизованных украинцев хотят запретить отправлять на фронт без подготовки

Мобилизованных украинцев хотят запретить отправлять на фронт без подготовки - РИА Новости, 23.02.2023

Мобилизованных украинцев хотят запретить отправлять на фронт без подготовки

Депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, которым предлагает установить минимальный срок... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T13:48

2023-02-23T13:48

2023-02-23T13:50

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верховная рада украины

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, которым предлагает установить минимальный срок обучения в три месяца для не служивших ранее мобилизованных перед их отправлением в зону боевых действий. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такая новация необходима для оптимизации военной службы и с целью сохранения жизни и здоровья украинцев, попавших под мобилизацию. Депутат привел пример с трагедией, когда в зоне боевых действий погиб 33-летний житель Тернополя Богдан Покитко. Мужчина был мобилизован на остановке общественного транспорта во второй половине января. Уже 12 февраля он уже был отправлен на передовую в пригород Донецка. А спустя четыре дня, 16 февраля, погиб. "После этого резонансного трагического случая, случившегося с Богданом Покитко, уместно внести изменения в законодательство и предусмотреть минимальный срок подготовки для мобилизованных, не служивших в армии, а также отдельное ограничения для тех, кто не служил в армии в течение последних 5 лет", - говорится в тексте пояснительной записки на сайте Рады. Согласно законопроекту, минимальный срок обучения для мобилизованных, не служивших в армии, должен составлять три месяца, а для тех, кто не служил в армии в течение последних пяти лет – один месяц. Исключения из этой статьи депутат предлагает сделать только для тех украинцев, которые подпишут добровольное письменное согласие об отправке в зону боевых действий без необходимого обучения.

https://ria.ru/20230223/ukraina-1853928849.html

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853077620.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, верховная рада украины