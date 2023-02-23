https://ria.ru/20230223/ukraina-1853961242.html

Кулеба заявил, что Украина не будет использовать истребители против России

Кулеба заявил, что Украина не будет использовать истребители против России - РИА Новости, 23.02.2023

Кулеба заявил, что Украина не будет использовать истребители против России

Киев не будет использовать истребители и дальнобойное оружие в случае их поставки Западом для ударов по территории России, но будет применять их "для... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T12:26

2023-02-23T12:26

2023-02-23T12:26

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Киев не будет использовать истребители и дальнобойное оружие в случае их поставки Западом для ударов по территории России, но будет применять их "для освобождения территорий", заявил британскому телеканалу Sky News глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий", - заявил Кулеба телеканалу Sky News, отвечая на вопрос о том, может ли Киев гарантировать, что не будет использовать западные истребители и оружие большой дальности для ударов по территории РФ. Глава украинского МИД, однако отметил, что Киев использует поставляемое другими странами оружие для ударов по новым территориям РФ. "Украинский министр иностранных дел утверждал, что западные истребители не будут использованы его страной для удара по целям внутри России", - говорится в материале телеканала. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230223/voyna-1853960445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, киев, дмитрий кулеба, дмитрий песков, сергей лавров, нато