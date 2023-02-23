https://ria.ru/20230223/ukraina-1853943225.html

"Эпохальное нарушение табу". Мельник выступил с требованиями к Шольцу

"Эпохальное нарушение табу". Мельник выступил с требованиями к Шольцу - РИА Новости, 23.02.2023

"Эпохальное нарушение табу". Мельник выступил с требованиями к Шольцу

Политика канцлера Германии Олафа Шольца в отношении поставок оружия Киеву носит зигзагообразный курс, цитирует заместителя министра иностранных дел Украины... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T10:46

2023-02-23T10:46

2023-02-23T11:37

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олаф шольц

андрей мельник

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Политика канцлера Германии Олафа Шольца в отношении поставок оружия Киеву носит зигзагообразный курс, цитирует заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника издание Welt. "Объявив о военной помощи Украине через два дня после начала конфликта Шольц совершил "эпохальное нарушение табу". Однако его реализация сильно запаздывает, больше напоминает зигзагообразный курс со многими откатами, чем стратегическое продвижение", — заявил он. Кроме того, Мельник призвал Шольца перейти все самопрочерченные красные линии и обеспечить украинские вооруженные силы всеми доступными системами вооружения. "Ожидаем дальнейших смелых решений, прежде всего, поставок истребителей", — резюмировал дипломат. Андрей Мельник не раз оказывался в центре скандала из-за своих одиозных заявлений. Так, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а до этого восхвалял лидера украинских националистов Степана Бандеру. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853077620.html

https://ria.ru/20230218/sholts-1852828091.html

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в мире, германия, украина, киев, олаф шольц, андрей мельник