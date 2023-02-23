10:46 23.02.2023 (обновлено: 11:37 23.02.2023)
"Эпохальное нарушение табу". Мельник выступил с требованиями к Шольцу
Экс-посол Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца перейти все красные линии по Украине
© AP PhotoАндрей Мельник
© AP Photo
Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Политика канцлера Германии Олафа Шольца в отношении поставок оружия Киеву носит зигзагообразный курс, цитирует заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника издание Welt.
"Объявив о военной помощи Украине через два дня после начала конфликта Шольц совершил "эпохальное нарушение табу". Однако его реализация сильно запаздывает, больше напоминает зигзагообразный курс со многими откатами, чем стратегическое продвижение", — заявил он.
"Объявив о военной помощи Украине через два дня после начала конфликта Шольц совершил "эпохальное нарушение табу". Однако его реализация сильно запаздывает, больше напоминает зигзагообразный курс со многими откатами, чем стратегическое продвижение", — заявил он.
Кроме того, Мельник призвал Шольца перейти все самопрочерченные красные линии и обеспечить украинские вооруженные силы всеми доступными системами вооружения.
"Ожидаем дальнейших смелых решений, прежде всего, поставок истребителей", — резюмировал дипломат.
Андрей Мельник не раз оказывался в центре скандала из-за своих одиозных заявлений. Так, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а до этого восхвалял лидера украинских националистов Степана Бандеру. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.
"Ожидаем дальнейших смелых решений, прежде всего, поставок истребителей", — резюмировал дипломат.
Андрей Мельник не раз оказывался в центре скандала из-за своих одиозных заявлений. Так, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а до этого восхвалял лидера украинских националистов Степана Бандеру. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.
18 февраля, 10:00FT: Шольц разочаровался в союзниках Германии из-за Украины