Рейтинг@Mail.ru
"Эпохальное нарушение табу". Мельник выступил с требованиями к Шольцу - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/ukraina-1853943225.html
"Эпохальное нарушение табу". Мельник выступил с требованиями к Шольцу
"Эпохальное нарушение табу". Мельник выступил с требованиями к Шольцу - РИА Новости, 23.02.2023
"Эпохальное нарушение табу". Мельник выступил с требованиями к Шольцу
Политика канцлера Германии Олафа Шольца в отношении поставок оружия Киеву носит зигзагообразный курс, цитирует заместителя министра иностранных дел Украины... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T10:46
2023-02-23T11:37
в мире
германия
украина
киев
олаф шольц
андрей мельник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_54b107a0aa5318b429e727e71fdf707d.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Политика канцлера Германии Олафа Шольца в отношении поставок оружия Киеву носит зигзагообразный курс, цитирует заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника издание Welt. "Объявив о военной помощи Украине через два дня после начала конфликта Шольц совершил "эпохальное нарушение табу". Однако его реализация сильно запаздывает, больше напоминает зигзагообразный курс со многими откатами, чем стратегическое продвижение", — заявил он. Кроме того, Мельник призвал Шольца перейти все самопрочерченные красные линии и обеспечить украинские вооруженные силы всеми доступными системами вооружения. "Ожидаем дальнейших смелых решений, прежде всего, поставок истребителей", — резюмировал дипломат. Андрей Мельник не раз оказывался в центре скандала из-за своих одиозных заявлений. Так, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а до этого восхвалял лидера украинских националистов Степана Бандеру. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853077620.html
https://ria.ru/20230218/sholts-1852828091.html
германия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6731e6f16925111fb00ed1fa5a2fe9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, киев, олаф шольц, андрей мельник
В мире, Германия, Украина, Киев, Олаф Шольц, Андрей Мельник
10:46 23.02.2023 (обновлено: 11:37 23.02.2023)
 
"Эпохальное нарушение табу". Мельник выступил с требованиями к Шольцу

Экс-посол Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца перейти все красные линии по Украине

© AP PhotoАндрей Мельник
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo
Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Политика канцлера Германии Олафа Шольца в отношении поставок оружия Киеву носит зигзагообразный курс, цитирует заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника издание Welt.

"Объявив о военной помощи Украине через два дня после начала конфликта Шольц совершил "эпохальное нарушение табу". Однако его реализация сильно запаздывает, больше напоминает зигзагообразный курс со многими откатами, чем стратегическое продвижение", — заявил он.
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 10:11
В Германии назвали наиболее вероятный сценарий развития событий на Украине
Кроме того, Мельник призвал Шольца перейти все самопрочерченные красные линии и обеспечить украинские вооруженные силы всеми доступными системами вооружения.

"Ожидаем дальнейших смелых решений, прежде всего, поставок истребителей", — резюмировал дипломат.

Андрей Мельник не раз оказывался в центре скандала из-за своих одиозных заявлений. Так, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а до этого восхвалял лидера украинских националистов Степана Бандеру. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 10:00
FT: Шольц разочаровался в союзниках Германии из-за Украины
 
В миреГерманияУкраинаКиевОлаф ШольцАндрей Мельник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала