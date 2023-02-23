https://ria.ru/20230223/ukraina-1853929741.html

Польша провела "секретную операцию" на Украине, пишут СМИ

Польша провела "секретную операцию" на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2023

Польша провела "секретную операцию" на Украине, пишут СМИ

Польша отправила на Украину отряд полицейских для секретной операции по разминированию территорий, пишет Wirtualna Polska. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T09:01

2023-02-23T09:01

2023-02-23T12:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Польша отправила на Украину отряд полицейских для секретной операции по разминированию территорий, пишет Wirtualna Polska. По информации издания, в прошлом году Киев обратился к странам — членам группы ATLAS, объединяющей специальные контртеррористические подразделения ЕС, с просьбой направить на Украину специалистов для разминирования."У украинских военных нет достаточного количества саперов. Военные саперы из стран НАТО также не могут этого сделать, потому что это было бы расценено Россией как провокация. Таким образом, речь шла только об отправке полицейских саперов", — говорится в статье.Как утверждают авторы, из всех членов группы ATLAS только Польша согласилась помочь Украине, а остальные сочли слишком опасной миссию в стране, охваченной конфликтом.В результате, пишет Wirtualna Polska, глава польского МВД Мариуш Каминский поручил создать Гуманитарный контингент полиции. В него вошли 98 офицеров — добровольцев из разных контртеррористических подразделений."Также в группе были фельдшеры, "члены боевых групп" для охраны участников миссии и две собаки, обученные искать мины", — добавило издание. Отмечается, что отряд полицейских отправился на Украину в начале октября и пробыл там около пяти месяцев. "Первоначально предполагалось, что миссия продлится три месяца. Однако в декабре ее продлили еще на два", — поясняют авторы.Они уточняют, что польские полицейские работали в Киевской области. Одно из первых их задач стала расчистка аэродрома, который украинцы заминировали в феврале 2022 года в ожидании "российского десанта". Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230222/duda-1853869755.html

https://ria.ru/20230222/ukraina-1853766353.html

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