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США отвлекают Украиной внимание, заявили в посольстве России - РИА Новости, 23.02.2023
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США отвлекают Украиной внимание, заявили в посольстве России
США отвлекают Украиной внимание, заявили в посольстве России - РИА Новости, 23.02.2023
США отвлекают Украиной внимание, заявили в посольстве России
США используют вопросы Украины для отвлечения внимания Организации американских государств (ОАГ) от накопившихся проблем Запада, сообщили в российском... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T05:18
2023-02-23T06:28
в мире
сша
цены на нефть
украина
организация американских государств
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США используют вопросы Украины для отвлечения внимания Организации американских государств (ОАГ) от накопившихся проблем Запада, сообщили в российском посольстве в Вашингтоне. Там подчеркнули, что обсуждение украинского кризиса на площадке ОАГ произошло, несмотря на призывы участников международной организации воздерживаться от внедрения в повестку дня "непрофильного для межамериканской структуры кризиса евробезопасности". Кроме того, как отметили в посольстве, Вашингтон не обращает внимания на обеспокоенность членов ОАГ "разгулом преступных банд" на Гаити, хотя страны региона неоднократно поднимали тему контрабанды оружия из США в островное государство.
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в мире, сша, цены на нефть, украина, организация американских государств
В мире, США, Цены на нефть, Украина, Организация американских государств
05:18 23.02.2023 (обновлено: 06:28 23.02.2023)
 
США отвлекают Украиной внимание, заявили в посольстве России

В российском посольстве заявили, что США отвлекают Украиной внимание от проблем Запада

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США используют вопросы Украины для отвлечения внимания Организации американских государств (ОАГ) от накопившихся проблем Запада, сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.
"Очевидно намерение США отвлечь внимание членов ОАГ от накопившихся в Западном полушарии насущных проблем", - заявили в российской дипломатической миссии.
Там подчеркнули, что обсуждение украинского кризиса на площадке ОАГ произошло, несмотря на призывы участников международной организации воздерживаться от внедрения в повестку дня "непрофильного для межамериканской структуры кризиса евробезопасности".
Кроме того, как отметили в посольстве, Вашингтон не обращает внимания на обеспокоенность членов ОАГ "разгулом преступных банд" на Гаити, хотя страны региона неоднократно поднимали тему контрабанды оружия из США в островное государство.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
01:13
Под прикрытием Минских соглашений Киев готовили к войне, заявил Небензя
 
В миреСШАЦены на нефтьУкраинаОрганизация американских государств
 
 
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