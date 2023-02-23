https://ria.ru/20230223/ukraina-1853917056.html
США отвлекают Украиной внимание, заявили в посольстве России
США отвлекают Украиной внимание, заявили в посольстве России - РИА Новости, 23.02.2023
США отвлекают Украиной внимание, заявили в посольстве России
США используют вопросы Украины для отвлечения внимания Организации американских государств (ОАГ) от накопившихся проблем Запада, сообщили в российском... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T05:18
2023-02-23T05:18
2023-02-23T06:28
в мире
сша
цены на нефть
украина
организация американских государств
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США используют вопросы Украины для отвлечения внимания Организации американских государств (ОАГ) от накопившихся проблем Запада, сообщили в российском посольстве в Вашингтоне. Там подчеркнули, что обсуждение украинского кризиса на площадке ОАГ произошло, несмотря на призывы участников международной организации воздерживаться от внедрения в повестку дня "непрофильного для межамериканской структуры кризиса евробезопасности". Кроме того, как отметили в посольстве, Вашингтон не обращает внимания на обеспокоенность членов ОАГ "разгулом преступных банд" на Гаити, хотя страны региона неоднократно поднимали тему контрабанды оружия из США в островное государство.
https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853909473.html
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в мире, сша, цены на нефть, украина, организация американских государств
В мире, США, Цены на нефть, Украина, Организация американских государств
05:18 23.02.2023 (обновлено: 06:28 23.02.2023)
США отвлекают Украиной внимание, заявили в посольстве России
В российском посольстве заявили, что США отвлекают Украиной внимание от проблем Запада