https://ria.ru/20230223/ukraina-1853917056.html

США отвлекают Украиной внимание, заявили в посольстве России

США отвлекают Украиной внимание, заявили в посольстве России - РИА Новости, 23.02.2023

США отвлекают Украиной внимание, заявили в посольстве России

США используют вопросы Украины для отвлечения внимания Организации американских государств (ОАГ) от накопившихся проблем Запада, сообщили в российском... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T05:18

2023-02-23T05:18

2023-02-23T06:28

в мире

сша

цены на нефть

украина

организация американских государств

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США используют вопросы Украины для отвлечения внимания Организации американских государств (ОАГ) от накопившихся проблем Запада, сообщили в российском посольстве в Вашингтоне. Там подчеркнули, что обсуждение украинского кризиса на площадке ОАГ произошло, несмотря на призывы участников международной организации воздерживаться от внедрения в повестку дня "непрофильного для межамериканской структуры кризиса евробезопасности". Кроме того, как отметили в посольстве, Вашингтон не обращает внимания на обеспокоенность членов ОАГ "разгулом преступных банд" на Гаити, хотя страны региона неоднократно поднимали тему контрабанды оружия из США в островное государство.

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в мире, сша, цены на нефть, украина, организация американских государств