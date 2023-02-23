https://ria.ru/20230223/tsirkon-1853905324.html

Шойгу рассказал об особом значении Дня защитника Отечества

Шойгу рассказал об особом значении Дня защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023

Шойгу рассказал об особом значении Дня защитника Отечества

Министр обороны генерал армии РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества и отметил, что сегодня, на фоне специальной... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T00:16

2023-02-23T00:16

2023-02-23T02:20

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Министр обороны генерал армии РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества и отметил, что сегодня, на фоне специальной военной операции на Украине, этот праздник приобретает особое значение."Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Сегодня этот праздник приобретает особое значение, становится для нас символом сплоченности перед серьезным вызовом. Нашим воинам приходится отстаивать национальные интересы России, проявляя мужество и самоотверженность в борьбе с последователями нацизма", - сказал министр, слова которого приводят в военном ведомстве.Шойгу отметил, что, участвуя в спецоперации, военнослужащие и добровольцы сражаются за право каждого из россиян на мирную свободную жизнь, демонстрируют отвагу, взаимовыручку, готовность решать сложные и ответственные задачи в самых непростых условиях. При этом, добавил министр, с учетом сложившейся внешнеполитической обстановки совершенствуется боевая выучка личного состава, проводятся мероприятия по оснащению войск современными образцами вооружения и военной техники.Шойгу приказал провести в четверг, в 21.00 по местному времени, артиллерийские салюты с привлечением воинских частей ВС РФ в городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии. Салюты будут проводиться 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверков.Развитие ВС РФ в этом годуКак сообщалось ранее, в 2023 году продолжится развитие российских Вооруженных сил. В числе приоритетных задач на этот год планируется поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами. Также планируется принять в состав Воздушно-космических сил три стратегических бомбардировщика Ту-160М. В состав ВМФ должен быть принят атомный подводный крейсер стратегического назначения "Борей-А" "Император Александр". Ожидается, что будут наращиваться поставки гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон".Кроме того, в числе мер по укреплению безопасности планируется в течение 2023-2026 годов увеличить численность российских Вооруженных сил до 1,5 миллиона человек. Причем особое внимание будет уделяться комплектованию войск контрактниками, своевременной передачи в воинские части новых вооружений, увеличению военных полигонов, наращиванию объемов подготовки специалистов.23 февраляДень защитника Отечества, отмечающийся 23 февраля, является днем воинской славы страны. Праздник зародился еще в СССР - тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник День Советской Армии и Военно-морского флота.Документа, учреждавшего 23 февраля как официальный советский праздник, не существовало. Советская историография связывала приурочивание чествования военных к этой дате с событиями 1918 года: 28 января (15 января по старому стилю) 1918 года Совет народных комиссаров принял Декрет об организации РККА, а 11 февраля (29 января) – Рабоче-Крестьянского Красного Флота. 22 февраля был опубликован декрет-воззвание СНК "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде (ныне Санкт-Петербург), Москве и других городах страны, на которых трудящихся призывали встать на защиту своего Отечества от наступавших германских войск. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию и началом формирования ее отрядов и частей.В силу сложившихся традиций 23 февраля стал государственным всенародным праздником, посвященным всем поколениям защитников Отечества. Он является символом мужества и доблести российского воинства. В День защитника Отечества в России не только чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных сил страны, но этот день является также неформальным народным праздником всех мужчин. Он празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях, и носит массовый характер. В этот день поздравляют также и женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Одна из традиций праздника в Москве – торжественная церемония у стен Кремля, возложение венков к Могиле неизвестного солдата.

https://ria.ru/20230223/tempy-1853905220.html

https://ria.ru/20230223/tekhnika-1853904868.html

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