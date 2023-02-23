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Экс-советник Трампа восхитился замечанием Путина в адрес Запада - РИА Новости, 23.02.2023
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Экс-советник Трампа восхитился замечанием Путина в адрес Запада
Экс-советник Трампа восхитился замечанием Путина в адрес Запада - РИА Новости, 23.02.2023
Экс-советник Трампа восхитился замечанием Путина в адрес Запада
Президент России Владимир Путин поддерживает и продвигает те ценности, которые Запад давно пытается разрушить, написал в Twitter бывший советник президента США... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T07:34
2023-02-23T07:34
в мире
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддерживает и продвигает те ценности, которые Запад давно пытается разрушить, написал в Twitter бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в котором затронул важнейшие внутри- и внешнеполитические вопросы. В своей речи президент также затронул вопрос духовного разложения западного общества.Путин отметил, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии.
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в мире, россия, сша, владимир путин, майкл флинн, twitter
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Майкл Флинн, Twitter
07:34 23.02.2023
 
Экс-советник Трампа восхитился замечанием Путина в адрес Запада

Экс-советник президента США Флинн: Путин сохраняет ценности, разрушаемые Западом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддерживает и продвигает те ценности, которые Запад давно пытается разрушить, написал в Twitter бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.

"Восхищает, что президент России говорит о боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает", — прокомментировал экс-советник.

Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в котором затронул важнейшие внутри- и внешнеполитические вопросы. В своей речи президент также затронул вопрос духовного разложения западного общества.
Путин отметил, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии.
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