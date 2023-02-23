https://ria.ru/20230223/tsennosti-1853920759.html

Экс-советник Трампа восхитился замечанием Путина в адрес Запада

Экс-советник Трампа восхитился замечанием Путина в адрес Запада - РИА Новости, 23.02.2023

Экс-советник Трампа восхитился замечанием Путина в адрес Запада

Президент России Владимир Путин поддерживает и продвигает те ценности, которые Запад давно пытается разрушить, написал в Twitter бывший советник президента США... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T07:34

2023-02-23T07:34

2023-02-23T07:34

в мире

россия

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владимир путин

майкл флинн

twitter

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддерживает и продвигает те ценности, которые Запад давно пытается разрушить, написал в Twitter бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в котором затронул важнейшие внутри- и внешнеполитические вопросы. В своей речи президент также затронул вопрос духовного разложения западного общества.Путин отметил, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии.

https://ria.ru/20230222/dreyven-1853831068.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, майкл флинн, twitter