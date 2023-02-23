https://ria.ru/20230223/trevoga-1854010135.html

Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины - РИА Новости, 23.02.2023

Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T17:12

2023-02-23T17:12

2023-02-23T17:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ведомства, сигнал тревоги был объявлен в 16.31 мск. Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Киевской и Черниговской областях.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

днепропетровская область

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в мире, украина, днепропетровская область, киев