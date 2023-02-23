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Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины
Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины - РИА Новости, 23.02.2023
Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины
Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:12
2023-02-23T17:12
2023-02-23T17:12
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ведомства, сигнал тревоги был объявлен в 16.31 мск. Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Киевской и Черниговской областях.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, украина, днепропетровская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев
Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу в шести областях страны