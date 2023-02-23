https://ria.ru/20230223/trevoga-1853962596.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.02.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вслед за Киевской и Черниговской областями Украины объявлена в четверг в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T12:34

2023-02-23T12:34

2023-02-23T12:40

специальная военная операция на украине

киев

украина

в мире

черниговская область

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Воздушная тревога вслед за Киевской и Черниговской областями Украины объявлена в четверг в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ведомства, сигнал тревоги был объявлен в 12.29 мск.Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Киевской и Черниговской областях. В Киевской она продолжается и на данный момент.

https://ria.ru/20230223/trevoga-1853961846.html

киев

украина

черниговская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

киев, украина, в мире, черниговская область