https://ria.ru/20230223/trevoga-1853962596.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.02.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вслед за Киевской и Черниговской областями Украины объявлена в четверг в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T12:34
2023-02-23T12:34
2023-02-23T12:40
специальная военная операция на украине
киев
украина
в мире
черниговская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_a75a8425e533b4bac71c06ebefb9fb08.jpg
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Воздушная тревога вслед за Киевской и Черниговской областями Украины объявлена в четверг в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ведомства, сигнал тревоги был объявлен в 12.29 мск.Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Киевской и Черниговской областях. В Киевской она продолжается и на данный момент.
https://ria.ru/20230223/trevoga-1853961846.html
киев
украина
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_294:202:2756:2048_1920x0_80_0_0_03ff1e0fc9c14a2eea80fe739c7f732b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, в мире, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Черниговская область
12:34 23.02.2023 (обновлено: 12:40 23.02.2023)
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве