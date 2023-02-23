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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/trevoga-1853962596.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.02.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вслед за Киевской и Черниговской областями Украины объявлена в четверг в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T12:34
2023-02-23T12:40
специальная военная операция на украине
киев
украина
в мире
черниговская область
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Воздушная тревога вслед за Киевской и Черниговской областями Украины объявлена в четверг в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ведомства, сигнал тревоги был объявлен в 12.29 мск.Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Киевской и Черниговской областях. В Киевской она продолжается и на данный момент.
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киев
украина
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киев, украина, в мире, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Черниговская область
12:34 23.02.2023 (обновлено: 12:40 23.02.2023)
 
В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Воздушная тревога вслед за Киевской и Черниговской областями Украины объявлена в четверг в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ведомства, сигнал тревоги был объявлен в 12.29 мск.
Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Киевской и Черниговской областях. В Киевской она продолжается и на данный момент.
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
12:32
Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаВ миреЧерниговская область
 
 
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