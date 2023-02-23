https://ria.ru/20230223/trevoga-1853929864.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.02.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской,... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T09:03
2023-02-23T09:03
2023-02-23T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
харьковская область
сумская область
полтавская область
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги был объявлен в областях в промежутке с 8.50 по 9.03 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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сумская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Харьковская область, Сумская область, Полтавская область
09:03 23.02.2023 (обновлено: 09:23 23.02.2023)
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях