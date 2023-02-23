https://ria.ru/20230223/terakt-1853921391.html

Эксперты предупредили о возможном информационном теракте 23 февраля

Эксперты предупредили о возможном информационном теракте 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2023

Эксперты предупредили о возможном информационном теракте 23 февраля

Атака на ряд российских региональных радиостанций, которая привела к тому, что в прямом эфире шли сигналы воздушной тревоги, может быть репетицией... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T07:21

2023-02-23T07:21

2023-02-23T07:59

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Атака на ряд российских региональных радиостанций, которая привела к тому, что в прямом эфире шли сигналы воздушной тревоги, может быть репетицией информационного теракта в отношении электронных СМИ России, приуроченного ко Дню защитника Отечества. Такое мнение высказали в беседе с РИА Новости технические специалисты, занимающиеся изучением произошедшего. Ранее МЧС заявляло, что из-за хакерской атаки в некоторых регионах России в среду по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечает МЧС РФ и просит "следить за сообщениями в официальных источниках". Власти Воронежской, Белгородской и Курской областей официально опровергли фейковое сообщение об угрозе ракетного удара, которое крутили сразу на нескольких радиостанциях. Сообщалось, что такие заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка. "Речь идет о подмене исходного сигнала, когда в эфир вместо запланированного идёт фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий", - рассказал РИА Новости IT-специалист, причастный к расследованию инцидента. Специалисты заявляют, что со второй половины января злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ. "Мы получаем информацию о ложном сигнале, который сами не фиксируем. Теперь понятно, что это может быть проверкой наших слабых сторон. Мы приняли максимум усилий к тому, чтобы защитить все каналы передачи данных", - объяснили РИА Новости в технической службе медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит радио Sputnik.

https://ria.ru/20230222/radio-1853668209.html

https://ria.ru/20230223/provokatsiya-1853918523.html

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технологии, общество, россия