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Путин оценил темпы производства всей линейки обычных вооружений России - РИА Новости, 23.02.2023
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Путин оценил темпы производства всей линейки обычных вооружений России
Путин оценил темпы производства всей линейки обычных вооружений России - РИА Новости, 23.02.2023
Путин оценил темпы производства всей линейки обычных вооружений России
Российская промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов, в том... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T00:15
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безопасность
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российская промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов, в том числе, для воздушно-космических сил, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, воздушно-комических сил", - сказал Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.
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безопасность, россия, владимир путин, технологии
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Технологии
00:15 23.02.2023
 
Путин оценил темпы производства всей линейки обычных вооружений России

Президент Путин: Россия быстро наращивает производство всей линейки обычных вооружений

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российская промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов, в том числе, для воздушно-космических сил, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, воздушно-комических сил", - сказал Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
00:05
Путин пообещал уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
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