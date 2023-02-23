https://ria.ru/20230223/tempy-1853905220.html
Путин оценил темпы производства всей линейки обычных вооружений России
Путин оценил темпы производства всей линейки обычных вооружений России - РИА Новости, 23.02.2023
Путин оценил темпы производства всей линейки обычных вооружений России
Российская промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов, в том... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T00:15
2023-02-23T00:15
2023-02-23T00:15
безопасность
россия
владимир путин
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086346_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_f640697ca5c33a411290b710661b851e.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российская промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов, в том числе, для воздушно-космических сил, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, воздушно-комических сил", - сказал Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.
https://ria.ru/20230223/oboronosposobnost-1853903916.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086346_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_91dc099dfd43a28021ac4fe9eb2f1cb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, технологии
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин оценил темпы производства всей линейки обычных вооружений России
Президент Путин: Россия быстро наращивает производство всей линейки обычных вооружений