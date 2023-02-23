https://ria.ru/20230223/tempy-1853905220.html

Путин оценил темпы производства всей линейки обычных вооружений России

Путин оценил темпы производства всей линейки обычных вооружений России - РИА Новости, 23.02.2023

Путин оценил темпы производства всей линейки обычных вооружений России

Российская промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов, в том... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T00:15

2023-02-23T00:15

2023-02-23T00:15

безопасность

россия

владимир путин

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086346_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_f640697ca5c33a411290b710661b851e.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российская промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов, в том числе, для воздушно-космических сил, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, воздушно-комических сил", - сказал Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.

https://ria.ru/20230223/oboronosposobnost-1853903916.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, владимир путин, технологии