https://ria.ru/20230223/tayvan-1854001025.html

США планируют в разы увеличить число военных на Тайване, пишут СМИ

США планируют в разы увеличить число военных на Тайване, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2023

США планируют в разы увеличить число военных на Тайване, пишут СМИ

Пентагон планирует увеличить число своих военных на Тайване более чем в три раза, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T16:12

2023-02-23T16:12

2023-02-23T21:04

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пентагон планирует увеличить число своих военных на Тайване более чем в три раза, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "В ближайшие месяцы США планируют разместить на острове от 100 до 200 военнослужащих по сравнению с примерно 30 в прошлом году", — говорится в статье. По словам собеседников издания, планирование расширения присутствия началось уже довольно давно, до инцидентов с аэростатами в американском воздушном пространстве. "Дополнительным силам будет поручено обучать тайваньские силы не только использованию американских систем вооружения, но и военным маневрам для защиты от потенциального наступления Китая", — отмечает WSJ. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе прошлого года после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, которая была тогда спикером палаты представителей конгресса США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, расценив его как шаг в поддержку тайваньского сепаратизма. Народно-оборонительная армия Китая провела у берегов Тайваня масштабные учения.

https://ria.ru/20230223/tayvan-1853963763.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси