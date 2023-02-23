16:12 23.02.2023 (обновлено: 21:04 23.02.2023)
США планируют в разы увеличить число военных на Тайване, пишут СМИ
WSJ: США хотят направить больше сил на Тайвань
© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Markus CastanedaВоеннослужащий ВМС США в Тайваньском проливе
© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda
Военнослужащий ВМС США в Тайваньском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пентагон планирует увеличить число своих военных на Тайване более чем в три раза, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"В ближайшие месяцы США планируют разместить на острове от 100 до 200 военнослужащих по сравнению с примерно 30 в прошлом году", — говорится в статье.
По словам собеседников издания, планирование расширения присутствия началось уже довольно давно, до инцидентов с аэростатами в американском воздушном пространстве.
"Дополнительным силам будет поручено обучать тайваньские силы не только использованию американских систем вооружения, но и военным маневрам для защиты от потенциального наступления Китая", — отмечает WSJ.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе прошлого года после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, которая была тогда спикером палаты представителей конгресса США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, расценив его как шаг в поддержку тайваньского сепаратизма. Народно-оборонительная армия Китая провела у берегов Тайваня масштабные учения.