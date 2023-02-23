https://ria.ru/20230223/tanki-1853972448.html
Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2
Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2 - РИА Новости, 23.02.2023
Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2
Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2, а также проведет обучение военных в рамках 13-го пакета военной помощи, сообщает минобороны Финляндии. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T13:27
2023-02-23T13:27
2023-02-23T16:09
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 фев - РИА Новости. Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2, а также проведет обучение военных в рамках 13-го пакета военной помощи, сообщает минобороны Финляндии.Как уточнил на пресс-брифинге министр обороны Финляндии Микко Савола, танки предназначены для разминирования."В рамках международного сотрудничества в отношении танков Leopard Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2, а также проведет обучение, связанное с их использованием и обслуживанием. Эти три танка включены в пакет помощи, решение о котором сейчас принято", - говорится в сообщении.Финляндия не разглашала содержание пакетов военной помощи, и танки стали исключением."По оперативным причинам и для обеспечения безопасной доставки помощи другое содержание, способ доставки или расписание не будут объявляться более подробно", - сообщает минобороны.В общей сложности стоимость 13-го пакета составляет более 160 миллионов евро. Общая стоимость всех пакетов военной помощи, поставленных Финляндией на Украину, составляет более 750 миллионов евро, уточняет министерство.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
https://ria.ru/20230222/postavki-1853770607.html
https://ria.ru/20230223/kongressmen-1853915242.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, украина, сергей лавров, россия, нато
В мире, Финляндия, Украина, Сергей Лавров, Россия, НАТО
13:27 23.02.2023 (обновлено: 16:09 23.02.2023)
Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2
Финляндия в рамках 13-го пакета военной помощи передаст Украине три танка Leopard 2
ХЕЛЬСИНКИ, 23 фев - РИА Новости. Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2, а также проведет обучение военных в рамках 13-го пакета военной помощи, сообщает минобороны Финляндии.
Как уточнил на пресс-брифинге министр обороны Финляндии Микко Савола, танки предназначены для разминирования.
"В рамках международного сотрудничества в отношении танков Leopard Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2, а также проведет обучение, связанное с их использованием и обслуживанием. Эти три танка включены в пакет помощи, решение о котором сейчас принято", - говорится в сообщении.
Финляндия не разглашала содержание пакетов военной помощи, и танки стали исключением.
"По оперативным причинам и для обеспечения безопасной доставки помощи другое содержание, способ доставки или расписание не будут объявляться более подробно", - сообщает минобороны.
В общей сложности стоимость 13-го пакета составляет более 160 миллионов евро. Общая стоимость всех пакетов военной помощи, поставленных Финляндией на Украину, составляет более 750 миллионов евро, уточняет министерство.
Россия
направляла странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.