Рейтинг@Mail.ru
Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2 - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/tanki-1853972448.html
Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2
Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2 - РИА Новости, 23.02.2023
Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2
Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2, а также проведет обучение военных в рамках 13-го пакета военной помощи, сообщает минобороны Финляндии. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T13:27
2023-02-23T16:09
в мире
финляндия
украина
сергей лавров
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852506911_0:192:2646:1680_1920x0_80_0_0_3d317d6dec6ead83ea17fbbae28b4cea.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 23 фев - РИА Новости. Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2, а также проведет обучение военных в рамках 13-го пакета военной помощи, сообщает минобороны Финляндии.Как уточнил на пресс-брифинге министр обороны Финляндии Микко Савола, танки предназначены для разминирования."В рамках международного сотрудничества в отношении танков Leopard Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2, а также проведет обучение, связанное с их использованием и обслуживанием. Эти три танка включены в пакет помощи, решение о котором сейчас принято", - говорится в сообщении.Финляндия не разглашала содержание пакетов военной помощи, и танки стали исключением."По оперативным причинам и для обеспечения безопасной доставки помощи другое содержание, способ доставки или расписание не будут объявляться более подробно", - сообщает минобороны.В общей сложности стоимость 13-го пакета составляет более 160 миллионов евро. Общая стоимость всех пакетов военной помощи, поставленных Финляндией на Украину, составляет более 750 миллионов евро, уточняет министерство.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
https://ria.ru/20230222/postavki-1853770607.html
https://ria.ru/20230223/kongressmen-1853915242.html
финляндия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852506911_202:0:2563:1771_1920x0_80_0_0_c245142c114f3ff09d959a1dc1e5b95b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, украина, сергей лавров, россия, нато
В мире, Финляндия, Украина, Сергей Лавров, Россия, НАТО
13:27 23.02.2023 (обновлено: 16:09 23.02.2023)
 
Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2

Финляндия в рамках 13-го пакета военной помощи передаст Украине три танка Leopard 2

CC BY 2.0 / Detmar Modes / Немецкий танк Leopard 2 A5
Немецкий танк Leopard 2 A5 - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
CC BY 2.0 / Detmar Modes /
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 23 фев - РИА Новости. Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2, а также проведет обучение военных в рамках 13-го пакета военной помощи, сообщает минобороны Финляндии.
Как уточнил на пресс-брифинге министр обороны Финляндии Микко Савола, танки предназначены для разминирования.
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 15:59Специальная военная операция на Украине
Поставки оружия Киеву привели к росту числа раненых, заявили в Донецке
"В рамках международного сотрудничества в отношении танков Leopard Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2, а также проведет обучение, связанное с их использованием и обслуживанием. Эти три танка включены в пакет помощи, решение о котором сейчас принято", - говорится в сообщении.
Финляндия не разглашала содержание пакетов военной помощи, и танки стали исключением.
"По оперативным причинам и для обеспечения безопасной доставки помощи другое содержание, способ доставки или расписание не будут объявляться более подробно", - сообщает минобороны.
В общей сложности стоимость 13-го пакета составляет более 160 миллионов евро. Общая стоимость всех пакетов военной помощи, поставленных Финляндией на Украину, составляет более 750 миллионов евро, уточняет министерство.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 04:08
Конгрессмен в США осудил Украину за использование кассетных бомб
 
В миреФинляндияУкраинаСергей ЛавровРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала