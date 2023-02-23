https://ria.ru/20230223/tanki-1853938856.html

"Какое-то сумасшествие". Британцев ужаснули слова Уоллеса об Украине

"Какое-то сумасшествие". Британцев ужаснули слова Уоллеса об Украине - РИА Новости, 23.02.2023

"Какое-то сумасшествие". Британцев ужаснули слова Уоллеса об Украине

Читателей издания Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании о том, что Лондон выделит Украине новые танки, если имеющиеся будут уничтожены. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T10:16

2023-02-23T10:16

2023-02-23T12:47

в мире

украина

великобритания

риши сунак

бен уоллес

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Читателей издания Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании о том, что Лондон выделит Украине новые танки, если имеющиеся будут уничтожены.Участники дискуссии осудили чиновника, отметив, что правительство не заботится о гражданах и обороноспособности страны."Почему у нас всегда есть деньги на всех, кроме себя?" — задался вопросом karma ghost."На миллионы, которые выклянчил Зеленский, он уже может купить себе еще одну страну. И я очень хочу знать, где сейчас направленные ему деньги", — поинтересовался другой пользователь."А что случилось с 900 танками, которые были у Украины в начале конфликта?" — спросил Frank Ryan."Почему вообще кто-то что-то посылает — я думал, что Украина выиграла или это была очередная ложь", — с сарказмом заметил еще один комментатор."Это какое-то сумасшествие, и никто не хочет мирных переговоров", — заключил Logicalthinking123.За последний год британская военная помощь Украине составила около 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов). Среди прочего она включала бронированные машины, боеприпасы, ракеты и другие виды вооружений. Премьер-министр Риши Сунак взял на себя обязательство в этом году сохранить тот же уровень поддержки или даже превысить его.

https://ria.ru/20230222/obuchenie-1853880522.html

https://ria.ru/20230218/sunak-1852874095.html

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в мире, украина, великобритания, риши сунак, бен уоллес