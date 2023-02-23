https://ria.ru/20230223/tanki-1853916187.html

Минобороны Британии не исключает отправки новых танков Киеву, пишут СМИ

Минобороны Британии не исключает отправки новых танков Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2023

Минобороны Британии не исключает отправки новых танков Киеву, пишут СМИ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не исключает отправки новых танков Challenger 2 Украине в случае уничтожения тех, что Лондон уже пообещал... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T04:45

2023-02-23T04:45

2023-02-23T04:45

в мире

технологии

украина

россия

великобритания

бен уоллес

сергей лавров

риши сунак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845575543_0:120:2401:1470_1920x0_80_0_0_32d2996a3f8d5876f267dda0c8d5261c.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не исключает отправки новых танков Challenger 2 Украине в случае уничтожения тех, что Лондон уже пообещал Киеву, сообщает газета Telegraph. "Не против ли я (отправки - ред.) большего числа танков? Да, я не против", - цитирует газета слова Уоллеса, которому задали вопрос, заменит ли минобороны Британии танки Challenger 2, потерянные Украиной в ходе конфликта. В среду телеканал Sky News сообщил, что Уоллес посетил военную базу в графстве Дорсет, на которой украинцев обучают эксплуатации танков. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". За последний год военная помощь Великобритании Украине составила около 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов). В этот пакет входит порядка 3 миллионов единиц военной техники, включая партию танков Challenger 2, а также 200 других бронированных машин, более 10 тысяч противотанковых ракет и реактивных систем залпового огня. Премьер Риши Сунак взял на себя обязательство соответствовать или превысить этот уровень поддержки в 2023 году, отмечает издание. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230223/challenger-1853914723.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, украина, россия, великобритания, бен уоллес, сергей лавров, риши сунак, нато