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Минобороны Британии не исключает отправки новых танков Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2023
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Минобороны Британии не исключает отправки новых танков Киеву, пишут СМИ
Минобороны Британии не исключает отправки новых танков Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2023
Минобороны Британии не исключает отправки новых танков Киеву, пишут СМИ
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не исключает отправки новых танков Challenger 2 Украине в случае уничтожения тех, что Лондон уже пообещал... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T04:45
2023-02-23T04:45
в мире
технологии
украина
россия
великобритания
бен уоллес
сергей лавров
риши сунак
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не исключает отправки новых танков Challenger 2 Украине в случае уничтожения тех, что Лондон уже пообещал Киеву, сообщает газета Telegraph. "Не против ли я (отправки - ред.) большего числа танков? Да, я не против", - цитирует газета слова Уоллеса, которому задали вопрос, заменит ли минобороны Британии танки Challenger 2, потерянные Украиной в ходе конфликта. В среду телеканал Sky News сообщил, что Уоллес посетил военную базу в графстве Дорсет, на которой украинцев обучают эксплуатации танков. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". За последний год военная помощь Великобритании Украине составила около 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов). В этот пакет входит порядка 3 миллионов единиц военной техники, включая партию танков Challenger 2, а также 200 других бронированных машин, более 10 тысяч противотанковых ракет и реактивных систем залпового огня. Премьер Риши Сунак взял на себя обязательство соответствовать или превысить этот уровень поддержки в 2023 году, отмечает издание. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, технологии, украина, россия, великобритания, бен уоллес, сергей лавров, риши сунак, нато
В мире, Технологии, Украина, Россия, Великобритания, Бен Уоллес, Сергей Лавров, Риши Сунак, НАТО
04:45 23.02.2023
 
Минобороны Британии не исключает отправки новых танков Киеву, пишут СМИ

Telegraph: Минобороны Британии не исключает отправки новых танков Challenger 2 Киеву

© Фото : UK MOD © Crown copyright/Capt Shane CharlesОсновной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Фото : UK MOD © Crown copyright/Capt Shane Charles
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не исключает отправки новых танков Challenger 2 Украине в случае уничтожения тех, что Лондон уже пообещал Киеву, сообщает газета Telegraph.
"Не против ли я (отправки - ред.) большего числа танков? Да, я не против", - цитирует газета слова Уоллеса, которому задали вопрос, заменит ли минобороны Британии танки Challenger 2, потерянные Украиной в ходе конфликта.
Британский танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
03:51
СМИ рассказали о количестве боеспособных танков Challenger 2
В среду телеканал Sky News сообщил, что Уоллес посетил военную базу в графстве Дорсет, на которой украинцев обучают эксплуатации танков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
За последний год военная помощь Великобритании Украине составила около 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов). В этот пакет входит порядка 3 миллионов единиц военной техники, включая партию танков Challenger 2, а также 200 других бронированных машин, более 10 тысяч противотанковых ракет и реактивных систем залпового огня. Премьер Риши Сунак взял на себя обязательство соответствовать или превысить этот уровень поддержки в 2023 году, отмечает издание.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
1 февраля, 09:00Инфографика
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
Инфографика
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В миреТехнологииУкраинаРоссияВеликобританияБен УоллесСергей ЛавровРиши СунакНАТО
 
 
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