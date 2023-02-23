https://ria.ru/20230223/su25-1853993542.html
Штурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 23.02.2023
Штурмовик Су-25
Су-25 (по кодификации НАТО: Frogfoot) – бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:37
2023-02-23T15:37
2023-02-23T15:37
справки
су-25
россия
окб сухого
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791658975_0:0:1476:831_1920x0_80_0_0_dbf0c1ab80fb10986d0379abb89b5668.jpg
Су-25 (по кодификации НАТО: Frogfoot) – бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище "Грач".Работы по созданию штурмовика Су-25 начались в ОКБ Сухого в 1968 году. Постройка опытного самолета Т8-1 была завершена в ноябре 1974 года, первый полет выполнен 22 февраля 1975 года. Второй опытный самолет с некоторыми изменениями в конструкции (Т-8-2) вышел на испытания в декабре 1975 года. В июле 1976 года Т-8 получил название "Су-25", и началась подготовка к серийному производству на авиазаводе в Тбилиси. С 1978 года начались государственные испытания самолета, которые продолжались до 1980 года.Официально принят на вооружение постановлением правительства от 31 марта 1987 года. К этому времени самолет уже 8 лет выпускался серийно, участвовал в боевых действиях в Афганистане. Летно-технические характеристики Су-25Габариты:Масса:Боевая нагрузка:Скорость:Дальность полета максимальная:Экипаж - 1 человек Самолет имеет несколько модификаций:Су-25 - первая серийная модификация штурмовика; Су-25УБ - двухместные учебно-боевые самолеты; Су-25УТ, Су-28 - двухместная учебная версия; Су-25УБК - экспортный вариант самолета Су-25УБ; Су-25УТГ - двухместный самолет для отработки техники посадки с использованием наземных и палубных аэрофинишеров; Су-25БМ - самолет-буксировщик мишеней; Су-25К - экспортный вариант Су-25; Су-25Т - противотанковый штурмовик с новым радиоэлектронным оборудованием и вооружением; Су-25ТМ, Су-39 - всепогодный противотанковый штурмовик. Штурмовик Су-25 имеет 10 узлов внешней подвески дополнительного вооружения, а также грузов (по 5 точек подвески под каждым крылом), поэтому он оснащается мощным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения и может нести на себе до 32 различных видов вооружений. Су-25 оснащается авиапушками, авиабомбами различного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух-земля", управляемыми ракетами "воздух-воздух". Всего на штурмовик может устанавливаться 32 вида вооружений. Су-25 – самолет-штурмовик. Основное назначение штурмовиков — непосредственная авиационная поддержка наземных войск на поле боя и в тактической глубине обороны противника. Самолеты должны были уничтожать танки, артиллерию, минометы, другие технические средства, а также живую силу противника; противодействовать подходу к полю боя тактических и оперативных резервов врага, разрушать штабы, средства связи и полевые склады, нарушать перевозки, уничтожать самолеты на аэродромах и активно бороться с транспортной и бомбардировочной авиацией в воздухе; топить речные и морс-кие суда, вести воздушную разведку. Су-25 рассчитан на эксплуатацию минимально подготовленным летным и наземным составом. Время подготовки самолета к вылету незначительно.Специальный аэромобильный комплекс наземного обслуживания АМК-8 обеспечивает автономное базирование штурмовика на ограниченно оборудованных грунтовых аэродромах.Серийный выпуск Су-25 был завершен в 1992 году и, по данным западных экспертов, составил приблизительно 700 самолетов всех модификаций.Одноместные штурмовики (Су-25, Су-25БМ и Су-25Т/ТМ) производились на авиазаводе в Тбилиси, двухместные (Су-25УБ и Су-25УТГ) - в Улан-Удэ. Штурмовик Су-25 применялся в Афганской войне (1979-1989), Ирано-иракской войне (1980-1988), Абхазской войне (1992-1993), Карабахской войне (1991-1994), Первой и второй чеченских войнах (1994-1996 и 1999-2000), войне в Южной Осетии (2008), сирийской операции (с 2015 года). В настоящее время различные варианты Су-25 находятся на вооружении ВВС России, Белоруссии, Грузии, Болгарии, Азербайджана, Чада, Демократической Республики Конго, Экваториальной Гвинее, Ирака, Казахстана и других стран. В настоящее время в войска РФ поставляется Су-25 в модификации СМ3. Эта версия штурмовика оснащена автоматизированной системой управления огнем, оптико-электронной системой СОЛТ-25, бортовым комплексом целеуказания и прицеливания с элементами искусственного интеллекта. Новейшее оборудование позволяет летчику поражать объекты, находясь на высоте более 5 тысяч км. Все обновленные самолеты оснащены двигателями Р-195, которые ранее считались секретными и являются самыми надежными в своем классе. Неизменной осталась бронезащищенность штурмовиков и их повышенная живучесть. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791658975_96:0:1248:864_1920x0_80_0_0_ab0e70facbe53ecd53828cffb653b964.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, су-25, россия, окб сухого
Справки, Су-25, Россия, ОКБ Сухого
Су-25
(по кодификации НАТО: Frogfoot) – бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище "Грач".
Работы по созданию штурмовика Су-25 начались в ОКБ Сухого в 1968 году. Постройка опытного самолета Т8-1 была завершена в ноябре 1974 года, первый полет выполнен 22 февраля 1975 года. Второй опытный самолет с некоторыми изменениями в конструкции (Т-8-2) вышел на испытания в декабре 1975 года. В июле 1976 года Т-8 получил название "Су-25", и началась подготовка к серийному производству на авиазаводе в Тбилиси.
С 1978 года начались государственные испытания самолета, которые продолжались до 1980 года.
Официально принят на вооружение
постановлением правительства от 31 марта 1987 года. К этому времени самолет уже 8 лет выпускался серийно
, участвовал в боевых действиях в Афганистане.
Летно-технические характеристики Су-25
—длина - 15 м
—высота - 4,8 м
—размах крыла - 14,36 м
—площадь крыла - 30,1 кв. м
—пустого - 9315 кг
—взлетная нормальная - 14600 кг
—взлетная максимальная - 17600 кг
—нормальная - 1340 кг
—максимальная - 4340 кг
—максимальная у земли - 950 км/ч
—крейсерская - 750 км/ч
—посадочная - 210 км/ч
Дальность полета максимальная:
—у земли - 750 км
—на высоте - 1250 км
—Радиус действия - 300 км
—Практический потолок - 7000 м
Су-25 - первая серийная модификация штурмовика; Су-25УБ - двухместные учебно-боевые самолеты; Су-25УТ, Су-28 - двухместная учебная версия; Су-25УБК - экспортный вариант самолета Су-25УБ; Су-25УТГ - двухместный самолет для отработки техники посадки с использованием наземных и палубных аэрофинишеров; Су-25БМ - самолет-буксировщик мишеней; Су-25К - экспортный вариант Су-25; Су-25Т - противотанковый штурмовик с новым радиоэлектронным оборудованием и вооружением; Су-25ТМ, Су-39 - всепогодный
противотанковый штурмовик.
Штурмовик Су-25 имеет
10 узлов внешней подвески дополнительного вооружения, а также грузов (по 5 точек подвески под каждым крылом), поэтому он оснащается мощным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения и может нести на себе до 32 различных видов вооружений.
Су-25 оснащается
авиапушками, авиабомбами различного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух-земля", управляемыми ракетами "воздух-воздух". Всего на штурмовик может устанавливаться 32 вида вооружений.
Су-25 – самолет-штурмовик. Основное назначение
штурмовиков — непосредственная авиационная поддержка наземных войск на поле боя и в тактической глубине обороны противника. Самолеты должны были уничтожать танки, артиллерию, минометы, другие технические средства, а также живую силу противника; противодействовать подходу к полю боя тактических и оперативных резервов врага, разрушать штабы, средства связи и полевые склады, нарушать перевозки, уничтожать самолеты на аэродромах и активно бороться с транспортной и бомбардировочной авиацией в воздухе; топить речные и морс-кие суда, вести воздушную разведку.
Су-25 рассчитан на эксплуатацию минимально подготовленным летным и наземным составом. Время подготовки самолета к вылету незначительно.
Специальный аэромобильный комплекс наземного обслуживания АМК-8 обеспечивает автономное базирование штурмовика на ограниченно оборудованных грунтовых аэродромах.
Серийный выпуск Су-25 был завершен
в 1992 году и, по данным западных экспертов, составил приблизительно 700 самолетов всех модификаций.
Одноместные штурмовики (Су-25, Су-25БМ и Су-25Т/ТМ) производились на авиазаводе в Тбилиси, двухместные (Су-25УБ и Су-25УТГ) - в Улан-Удэ.
Штурмовик Су-25 применялся
в Афганской войне (1979-1989), Ирано-иракской войне (1980-1988), Абхазской войне (1992-1993), Карабахской войне (1991-1994), Первой и второй чеченских войнах (1994-1996 и 1999-2000), войне в Южной Осетии (2008), сирийской операции
(с 2015 года).
В настоящее время различные варианты Су-25 находятся на вооружении
ВВС России, Белоруссии, Грузии, Болгарии, Азербайджана, Чада, Демократической Республики Конго, Экваториальной Гвинее, Ирака, Казахстана и других стран.
В настоящее время в войска РФ поставляется
Су-25 в модификации СМ3. Эта версия штурмовика оснащена автоматизированной системой управления огнем, оптико-электронной системой СОЛТ-25, бортовым комплексом целеуказания и прицеливания с элементами искусственного интеллекта. Новейшее оборудование позволяет летчику поражать объекты, находясь на высоте более 5 тысяч км. Все обновленные самолеты оснащены
двигателями Р-195, которые ранее считались секретными и являются самыми надежными в своем классе. Неизменной осталась бронезащищенность штурмовиков и их повышенная живучесть.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников