https://ria.ru/20230223/su25-1853993542.html

Штурмовик Су-25

Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 23.02.2023

Штурмовик Су-25

Су-25 (по кодификации НАТО: Frogfoot) – бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T15:37

2023-02-23T15:37

2023-02-23T15:37

справки

су-25

россия

окб сухого

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Су-25 (по кодификации НАТО: Frogfoot) – бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище "Грач".Работы по созданию штурмовика Су-25 начались в ОКБ Сухого в 1968 году. Постройка опытного самолета Т8-1 была завершена в ноябре 1974 года, первый полет выполнен 22 февраля 1975 года. Второй опытный самолет с некоторыми изменениями в конструкции (Т-8-2) вышел на испытания в декабре 1975 года. В июле 1976 года Т-8 получил название "Су-25", и началась подготовка к серийному производству на авиазаводе в Тбилиси. С 1978 года начались государственные испытания самолета, которые продолжались до 1980 года.Официально принят на вооружение постановлением правительства от 31 марта 1987 года. К этому времени самолет уже 8 лет выпускался серийно, участвовал в боевых действиях в Афганистане. Летно-технические характеристики Су-25Габариты:Масса:Боевая нагрузка:Скорость:Дальность полета максимальная:Экипаж - 1 человек Самолет имеет несколько модификаций:Су-25 - первая серийная модификация штурмовика; Су-25УБ - двухместные учебно-боевые самолеты; Су-25УТ, Су-28 - двухместная учебная версия; Су-25УБК - экспортный вариант самолета Су-25УБ; Су-25УТГ - двухместный самолет для отработки техники посадки с использованием наземных и палубных аэрофинишеров; Су-25БМ - самолет-буксировщик мишеней; Су-25К - экспортный вариант Су-25; Су-25Т - противотанковый штурмовик с новым радиоэлектронным оборудованием и вооружением; Су-25ТМ, Су-39 - всепогодный противотанковый штурмовик. Штурмовик Су-25 имеет 10 узлов внешней подвески дополнительного вооружения, а также грузов (по 5 точек подвески под каждым крылом), поэтому он оснащается мощным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения и может нести на себе до 32 различных видов вооружений. Су-25 оснащается авиапушками, авиабомбами различного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух-земля", управляемыми ракетами "воздух-воздух". Всего на штурмовик может устанавливаться 32 вида вооружений. Су-25 – самолет-штурмовик. Основное назначение штурмовиков — непосредственная авиационная поддержка наземных войск на поле боя и в тактической глубине обороны противника. Самолеты должны были уничтожать танки, артиллерию, минометы, другие технические средства, а также живую силу противника; противодействовать подходу к полю боя тактических и оперативных резервов врага, разрушать штабы, средства связи и полевые склады, нарушать перевозки, уничтожать самолеты на аэродромах и активно бороться с транспортной и бомбардировочной авиацией в воздухе; топить речные и морс-кие суда, вести воздушную разведку. Су-25 рассчитан на эксплуатацию минимально подготовленным летным и наземным составом. Время подготовки самолета к вылету незначительно.Специальный аэромобильный комплекс наземного обслуживания АМК-8 обеспечивает автономное базирование штурмовика на ограниченно оборудованных грунтовых аэродромах.Серийный выпуск Су-25 был завершен в 1992 году и, по данным западных экспертов, составил приблизительно 700 самолетов всех модификаций.Одноместные штурмовики (Су-25, Су-25БМ и Су-25Т/ТМ) производились на авиазаводе в Тбилиси, двухместные (Су-25УБ и Су-25УТГ) - в Улан-Удэ. Штурмовик Су-25 применялся в Афганской войне (1979-1989), Ирано-иракской войне (1980-1988), Абхазской войне (1992-1993), Карабахской войне (1991-1994), Первой и второй чеченских войнах (1994-1996 и 1999-2000), войне в Южной Осетии (2008), сирийской операции (с 2015 года). В настоящее время различные варианты Су-25 находятся на вооружении ВВС России, Белоруссии, Грузии, Болгарии, Азербайджана, Чада, Демократической Республики Конго, Экваториальной Гвинее, Ирака, Казахстана и других стран. В настоящее время в войска РФ поставляется Су-25 в модификации СМ3. Эта версия штурмовика оснащена автоматизированной системой управления огнем, оптико-электронной системой СОЛТ-25, бортовым комплексом целеуказания и прицеливания с элементами искусственного интеллекта. Новейшее оборудование позволяет летчику поражать объекты, находясь на высоте более 5 тысяч км. Все обновленные самолеты оснащены двигателями Р-195, которые ранее считались секретными и являются самыми надежными в своем классе. Неизменной осталась бронезащищенность штурмовиков и их повышенная живучесть. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, су-25, россия, окб сухого