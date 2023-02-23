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"Целует Зеленского в зад". Конгрессвумен пристыдила Байдена из-за Украины - РИА Новости, 23.02.2023
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"Целует Зеленского в зад". Конгрессвумен пристыдила Байдена из-за Украины
"Целует Зеленского в зад". Конгрессвумен пристыдила Байдена из-за Украины - РИА Новости, 23.02.2023
"Целует Зеленского в зад". Конгрессвумен пристыдила Байдена из-за Украины
Бывший президент США Дональд Трамп приехал на помощь к жителям Огайо, пока Джо Байден ездит в Киев и заботится об Украине, написала в Twitter конгрессвумен... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T05:55
2023-02-23T05:55
в мире
сша
украина
огайо
дональд трамп
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп приехал на помощь к жителям Огайо, пока Джо Байден ездит в Киев и заботится об Украине, написала в Twitter конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин.По ее мнению, в то время как Дональд Трамп помогает пострадавшим от химической аварии жителям Восточной Палестины в штате Огайо, Джо Байден заботится лишь о том, как бы "развязать войну" на Украине и направить больше денег Киеву.Ранее экс-президент США Дональд Трамп побывал на месте аварии поезда с опасными веществами в штате Огайо, он привез местным жителям воду и еду. По словам Трампа, его визит в регион привлек внимание федеральных властей к проблеме.В начале февраля в Штатах произошел инцидент, получивший название "Чернобыль в Огайо". Рядом с городком Восточная Палестина произошла крупная железнодорожная авария, из-за которой опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. После происшествия власти эвакуировали местных жителей, но на минувшей неделе им разрешили вернуться домой.В понедельник Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Одновременно с поездкой американского президента США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230223/poschechina-1853909692.html
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в мире, сша, украина, огайо, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Огайо, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский
05:55 23.02.2023
 
"Целует Зеленского в зад". Конгрессвумен пристыдила Байдена из-за Украины

Конгрессвумен Грин заявила, что Байден целует Зеленского в зад вместо поездки в Огайо

© Фото : Офис Президента УкраиныВизит президента США Джо Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп приехал на помощь к жителям Огайо, пока Джо Байден ездит в Киев и заботится об Украине, написала в Twitter конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин.

"Это мой президент Трамп. Тем временем Байден целует Зеленского в зад и втягивает всех нас, брыкающихся и кричащих, в мировую войну", — возмутилась она.

По ее мнению, в то время как Дональд Трамп помогает пострадавшим от химической аварии жителям Восточной Палестины в штате Огайо, Джо Байден заботится лишь о том, как бы "развязать войну" на Украине и направить больше денег Киеву.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп побывал на месте аварии поезда с опасными веществами в штате Огайо, он привез местным жителям воду и еду. По словам Трампа, его визит в регион привлек внимание федеральных властей к проблеме.
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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"Пощечина каждому американцу". В США осудили решение Байдена по Украине
В начале февраля в Штатах произошел инцидент, получивший название "Чернобыль в Огайо". Рядом с городком Восточная Палестина произошла крупная железнодорожная авария, из-за которой опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. После происшествия власти эвакуировали местных жителей, но на минувшей неделе им разрешили вернуться домой.
В понедельник Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Одновременно с поездкой американского президента США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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В миреСШАУкраинаОгайоДональд ТрампДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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