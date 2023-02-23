https://ria.ru/20230223/styd-1853917698.html

"Целует Зеленского в зад". Конгрессвумен пристыдила Байдена из-за Украины

"Целует Зеленского в зад". Конгрессвумен пристыдила Байдена из-за Украины - РИА Новости, 23.02.2023

"Целует Зеленского в зад". Конгрессвумен пристыдила Байдена из-за Украины

Бывший президент США Дональд Трамп приехал на помощь к жителям Огайо, пока Джо Байден ездит в Киев и заботится об Украине, написала в Twitter конгрессвумен... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T05:55

2023-02-23T05:55

2023-02-23T05:55

в мире

сша

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дональд трамп

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владимир зеленский

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп приехал на помощь к жителям Огайо, пока Джо Байден ездит в Киев и заботится об Украине, написала в Twitter конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин.По ее мнению, в то время как Дональд Трамп помогает пострадавшим от химической аварии жителям Восточной Палестины в штате Огайо, Джо Байден заботится лишь о том, как бы "развязать войну" на Украине и направить больше денег Киеву.Ранее экс-президент США Дональд Трамп побывал на месте аварии поезда с опасными веществами в штате Огайо, он привез местным жителям воду и еду. По словам Трампа, его визит в регион привлек внимание федеральных властей к проблеме.В начале февраля в Штатах произошел инцидент, получивший название "Чернобыль в Огайо". Рядом с городком Восточная Палестина произошла крупная железнодорожная авария, из-за которой опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. После происшествия власти эвакуировали местных жителей, но на минувшей неделе им разрешили вернуться домой.В понедельник Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Одновременно с поездкой американского президента США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230223/poschechina-1853909692.html

https://ria.ru/20230222/vizit-1853814765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, огайо, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский