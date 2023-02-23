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Российские войска на Донецком направлении уничтожили 210 военных ВСУ
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 210 военных ВСУ - РИА Новости, 23.02.2023
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 210 военных ВСУ
За минувшие сутки украинская армия потеряла на Донецком направлении более двухсот военослужащих, заявили в Минобороны. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:35
2023-02-23T14:35
2023-02-23T15:45
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
в мире
авдеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. За минувшие сутки украинская армия потеряла на Донецком направлении более двухсот военослужащих, заявили в Минобороны."В результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения Воздушно-десантных войск, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожены свыше 210 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО "Град" и гаубица Д-20", — говорится в сводке.Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожен склад боеприпасов.На Купянском направлении армейская авиация и артиллерия Западной группировки нанесли удары в районах сел Крахмальное, Песчаное, Берестовое (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). Они уничтожили до 55 бойцов ВСУ, два пикапа и гаубицу Д-20.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" нанесли поражение украинским войскам в районе Ямполовки (ДНР), Стельмаховки и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли там около 85 человек, БМП, две боевые бронированные машины, самоходную гаубицу "Гвоздика" и гаубицу Д-30.На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" уничтожила порядка 105 украинских военнослужащих, танк, две БМП, три бронемашины, гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а также шесть складов с боеприпасами.На Херсонском направлении артиллеристы поразили две гаубицы "Мста-Б" и одну Д-30. В районе села Кизомыс в Херсонской области средства ПВО сбили украинский самолет Су-25.Ракетные войска и артиллерия, в свою очередь, нанесли поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и технике в 128 районах. Силы ПВО сбили девять беспилотников.
https://radiosputnik.ria.ru/20230223/artemovsk-vsu-1853922371.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, авдеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Авдеевка, Донецкая Народная Республика
14:35 23.02.2023 (обновлено: 15:45 23.02.2023)
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 210 военных ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении ВС России более 210 солдат ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
За минувшие сутки украинская армия потеряла на Донецком направлении более двухсот военослужащих, заявили
в Минобороны.
"В результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения Воздушно-десантных войск, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожены свыше 210 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО "Град" и гаубица Д-20", — говорится в сводке.
Кроме того, в районе Авдеевки
в ДНР
уничтожен склад боеприпасов.
На Купянском направлении армейская авиация и артиллерия Западной группировки нанесли удары в районах сел Крахмальное, Песчаное, Берестовое (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР
). Они уничтожили до 55 бойцов ВСУ
, два пикапа и гаубицу Д-20.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" нанесли поражение украинским войскам в районе Ямполовки (ДНР), Стельмаховки и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли там около 85 человек, БМП, две боевые бронированные машины, самоходную гаубицу "Гвоздика" и гаубицу Д-30.
На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" уничтожила порядка 105 украинских военнослужащих, танк, две БМП, три бронемашины, гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а также шесть складов с боеприпасами.
На Херсонском направлении артиллеристы поразили две гаубицы "Мста-Б" и одну Д-30. В районе села Кизомыс в Херсонской области
средства ПВО сбили украинский самолет Су-25.
Ракетные войска и артиллерия, в свою очередь, нанесли поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и технике в 128 районах. Силы ПВО сбили девять беспилотников.