https://ria.ru/20230223/snaryad-1854026273.html

В Белгородской области женщина погибла при попадании снаряда в частный дом

В Белгородской области женщина погибла при попадании снаряда в частный дом - РИА Новости, 23.02.2023

В Белгородской области женщина погибла при попадании снаряда в частный дом

Украинский снаряд попал в частный жилой дом в селе Борисовка Волоконовского района, погибла пожилая женщина, ее дочери медики оказали помощь на месте, сообщил... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T18:58

2023-02-23T18:58

2023-02-23T19:01

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Украинский снаряд попал в частный жилой дом в селе Борисовка Волоконовского района, погибла пожилая женщина, ее дочери медики оказали помощь на месте, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Волоконовском районе под обстрел попало село Борисовка. Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая - женщина, 51-ого года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте. Еще одним снарядом разрушен второй дом, в нем, слава богу, никого не было", - написал губернатор в своем телеграм-канале. По словам главы области, в селе повреждено газоснабжение, осколками снарядов посечены окна, фасады и кровля еще у двух частных домовладений. "Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия", - добавил Гладков. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В понедельник под артиллерийский обстрел в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попала птицефабрика, женщина от полученных осколочных ранений скончалась в машине скорой помощи. Днем ранее при обстреле того же села погибла 12-летняя девочка, снаряд разорвался за ее спиной.

https://ria.ru/20230223/voenkory-1853979585.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков