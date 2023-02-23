https://ria.ru/20230223/sarmat-1853904986.html

"Сарматы" с тяжелой ракетой заступят на дежурство в 2023 году, заявил Путин

"Сарматы" с тяжелой ракетой заступят на дежурство в 2023 году, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2023

"Сарматы" с тяжелой ракетой заступят на дежурство в 2023 году, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой в этом году заступают на боевое... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T00:13

2023-02-23T00:13

2023-02-23T00:13

безопасность

россия

владимир путин

сармат (ракета)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой в этом году заступают на боевое дежурство, серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" будет продолжено, также начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон". "В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон", - сказал Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества.

https://ria.ru/20230223/triada-1853904513.html

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безопасность, россия, владимир путин, сармат (ракета)