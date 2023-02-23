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Минэкономики Германии заявило о неэффективности санкций против России - РИА Новости, 23.02.2023
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Минэкономики Германии заявило о неэффективности санкций против России
Минэкономики Германии заявило о неэффективности санкций против России - РИА Новости, 23.02.2023
Минэкономики Германии заявило о неэффективности санкций против России
Запрет на реэкспорт третьими странами товаров ЕС не сможет приблизить победу над Россией, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T22:39
2023-02-23T22:39
в мире
россия
германия
роберт хабек
евросоюз
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Запрет на реэкспорт третьими странами товаров ЕС не сможет приблизить победу над Россией, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек. "Как бы горько это ни было и как бы ужасно ни было это высказывать: я думаю, что Россию можно лишь на поле сражения поставить на колени", - ответил министр на вопрос, будут ли эффективными меры, при которых будет запрещён действующий сейчас метод обхода санкций через реэкспорт товаров ЕС третьими странами. Пресс-конференция по вопросам санкций с участием министра транслировалась на сайте возглавляемого им ведомства. Ранее на сайте министерство было опубликовано заявление, гласящее, что немалое количество товаров из Евросоюза и, в частности, из Германии экспортируются через третьи страны в Российскую Федерацию, поэтому в преддверии принятия десятого пакета санкций против России немецкое правительство вынесет на повестку дня вопрос борьбы с их обходом в последующем 11-м пакете.
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в мире, россия, германия, роберт хабек, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Роберт Хабек, Евросоюз
22:39 23.02.2023
 
Минэкономики Германии заявило о неэффективности санкций против России

Глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил, что Россию можно победить лишь на поле боя

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Запрет на реэкспорт третьими странами товаров ЕС не сможет приблизить победу над Россией, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек.
"Как бы горько это ни было и как бы ужасно ни было это высказывать: я думаю, что Россию можно лишь на поле сражения поставить на колени", - ответил министр на вопрос, будут ли эффективными меры, при которых будет запрещён действующий сейчас метод обхода санкций через реэкспорт товаров ЕС третьими странами.
Пресс-конференция по вопросам санкций с участием министра транслировалась на сайте возглавляемого им ведомства. Ранее на сайте министерство было опубликовано заявление, гласящее, что немалое количество товаров из Евросоюза и, в частности, из Германии экспортируются через третьи страны в Российскую Федерацию, поэтому в преддверии принятия десятого пакета санкций против России немецкое правительство вынесет на повестку дня вопрос борьбы с их обходом в последующем 11-м пакете.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 20:36
Нуланд раскрыла подробности нового пакета санкций против России
 
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