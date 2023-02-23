https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854053115.html

Минэкономики Германии заявило о неэффективности санкций против России

Минэкономики Германии заявило о неэффективности санкций против России - РИА Новости, 23.02.2023

Минэкономики Германии заявило о неэффективности санкций против России

Запрет на реэкспорт третьими странами товаров ЕС не сможет приблизить победу над Россией, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T22:39

2023-02-23T22:39

2023-02-23T22:39

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россия

германия

роберт хабек

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Запрет на реэкспорт третьими странами товаров ЕС не сможет приблизить победу над Россией, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек. "Как бы горько это ни было и как бы ужасно ни было это высказывать: я думаю, что Россию можно лишь на поле сражения поставить на колени", - ответил министр на вопрос, будут ли эффективными меры, при которых будет запрещён действующий сейчас метод обхода санкций через реэкспорт товаров ЕС третьими странами. Пресс-конференция по вопросам санкций с участием министра транслировалась на сайте возглавляемого им ведомства. Ранее на сайте министерство было опубликовано заявление, гласящее, что немалое количество товаров из Евросоюза и, в частности, из Германии экспортируются через третьи страны в Российскую Федерацию, поэтому в преддверии принятия десятого пакета санкций против России немецкое правительство вынесет на повестку дня вопрос борьбы с их обходом в последующем 11-м пакете.

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в мире, россия, германия, роберт хабек, евросоюз