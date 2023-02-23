https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854004689.html

Страны G7 продолжат политику введения антироссийских санкций

Страны G7 продолжат политику введения антироссийских санкций - РИА Новости, 23.02.2023

Страны G7 продолжат политику введения антироссийских санкций

Страны G7 продолжат принимать меры в вопросе санкций против России, которые, по их убеждению, "заметно подорвали" возможности России, говорится в заявлении... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T16:33

2023-02-23T16:33

2023-02-23T16:55

россия

g7

бангалор

украина

владимир путин

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев - РИА Новости. Страны G7 продолжат принимать меры в вопросе санкций против России, которые, по их убеждению, "заметно подорвали" возможности России, говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7 по итогам встречи, прошедшей в индийском городе Бангалор на полях встречи глав минфинов G20."Мы вновь подчеркиваем нашу общую приверженность координированным мерам в ответ на агрессию со стороны РФ. Наши санкции заметно подорвали российские возможности вести войну. Мы будем продолжать активно следить за эффективностью санкций и предпринимать дальнейшие меры в случае необходимости. Мы также продолжим тесно сотрудничать между собой и с нашими партнерами для усиления санкций и предотвращения попыток обхода санкций", - говорится в заявлении министров и глав центробанков.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230223/ekonomika-1853996878.html

россия

бангалор

украина

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россия, g7, бангалор, украина, владимир путин, большая двадцатка