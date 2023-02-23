https://ria.ru/20230223/salyut-1854045298.html
В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023
В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
Праздничный салют прогремел в Москве в честь Дня защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T21:24
2023-02-23T21:24
2023-02-23T22:05
общество
москва
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Праздничный салют прогремел в Москве в честь Дня защитника Отечества.Фейерверк начался в 21.00 и продлился несколько минут. В нескольких районах города залпы озаряли небо. Его запустили на 14 специальных площадках.
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Салют в Москве в честь Дня защитника Отечества
Праздничный салют прогремел в Москве в честь Дня защитника Отечества, передаёт корреспондент РИА Новости.Праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества начался в 21.00 в четверг и продлился несколько минут. В нескольких районах города залпы озаряли небо. Его запустили на 14 специальных площадках.
2023-02-23T21:24
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общество, москва, день защитника отечества
Общество, Москва, День защитника Отечества
21:24 23.02.2023 (обновлено: 22:05 23.02.2023)
В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
На 14 площадках в Москве прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества