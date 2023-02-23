https://ria.ru/20230223/salyut-1854045298.html

В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023

В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

Праздничный салют прогремел в Москве в честь Дня защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T21:24

2023-02-23T21:24

2023-02-23T22:05

общество

москва

день защитника отечества

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854046818_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_20a66f2c26a214fc9c008985d204ced5.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Праздничный салют прогремел в Москве в честь Дня защитника Отечества.Фейерверк начался в 21.00 и продлился несколько минут. В нескольких районах города залпы озаряли небо. Его запустили на 14 специальных площадках.

https://ria.ru/20230223/zaschitniki-1853425123.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Салют в Москве в честь Дня защитника Отечества Праздничный салют прогремел в Москве в честь Дня защитника Отечества, передаёт корреспондент РИА Новости.Праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества начался в 21.00 в четверг и продлился несколько минут. В нескольких районах города залпы озаряли небо. Его запустили на 14 специальных площадках. 2023-02-23T21:24 true PT1M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, день защитника отечества