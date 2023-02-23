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Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.02.2023
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Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.02.2023
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция
В Москве запускают салют в честь Дня защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2023
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россия
день защитника отечества
москва
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В Москве запускают салют в честь Дня защитника Отечества.
россия
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LIVE: Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
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россия, день защитника отечества, москва, видео
Россия, День защитника Отечества, Москва
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция
В Москве запускают салют в честь Дня защитника Отечества.
2023-02-23T20:56
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PT17M28S
20:56 23.02.2023 (обновлено: 20:57 23.02.2023)
 

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция

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В Москве запускают салют в честь Дня защитника Отечества.
 
РоссияДень защитника ОтечестваМосква
 
 
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