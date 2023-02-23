https://ria.ru/20230223/salyut-1853985585.html
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.02.2023
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция
В Москве запускают салют в честь Дня защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T20:56
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россия
день защитника отечества
москва
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В Москве запускают салют в честь Дня защитника Отечества.
россия
москва
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
LIVE: Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
2023-02-23T20:56
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день защитника отечества, москва, видео
Россия, День защитника Отечества, Москва
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция
В Москве запускают салют в честь Дня защитника Отечества.
2023-02-23T20:56
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PT17M28S
20:56 23.02.2023 (обновлено: 20:57 23.02.2023)
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция
В Москве запускают салют в честь Дня защитника Отечества.