https://ria.ru/20230223/rszo-1853918386.html
Российские десантники в ЛНР применяют РСЗО, чтобы сократить потери
Российские десантники в ЛНР применяют РСЗО, чтобы сократить потери - РИА Новости, 23.02.2023
Российские десантники в ЛНР применяют РСЗО, чтобы сократить потери
При наступлении в ЛНР российские десантники применяют РСЗО БМ-21 "Град", чтобы минимизировать потери и уничтожать опорные пункты противника, за боевой работой... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T06:08
2023-02-23T06:08
2023-02-23T13:35
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. При наступлении в ЛНР российские десантники применяют РСЗО БМ-21 "Град", чтобы минимизировать потери и уничтожать опорные пункты противника, за боевой работой артиллеристов наблюдал корреспондент РИА Новости. "Приходится выезжать три-четыре раза в день. Отработали по опорному пункту, по живой силе противника и сразу покинули огневую позицию. <...> Получаем координаты целей от нашей разведки, выбираем огневую позицию, которая наиболее подходит для работы по этой цели, выдвигаемся на рубеж, отрабатываем и сразу уходим, чтобы не было "ответки"", — сказал командир батареи с позывным "Амур". Артиллерист с позывным "Зим" пояснил, что "Грады" не являются традиционным оружием десантников, но хорошо проявили себя при поддержке наступающих подразделений. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230222/gaubitsa-1853631250.html
https://ria.ru/20230223/artemovsk-1853918234.html
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Кадры применения РСЗО БМ-21 "Град" российскими десантниками в ЛНР
Кадры применения РСЗО БМ-21 "Град" российскими десантниками в ЛНР
2023-02-23T06:08
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РИА Новости
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безопасность, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика
06:08 23.02.2023 (обновлено: 13:35 23.02.2023)
Российские десантники в ЛНР применяют РСЗО, чтобы сократить потери
Российские десантники в ЛНР применяют РСЗО БМ-21 "Град", чтобы минимизировать потери
ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. При наступлении в ЛНР российские десантники применяют РСЗО БМ-21 "Град", чтобы минимизировать потери и уничтожать опорные пункты противника, за боевой работой артиллеристов наблюдал корреспондент РИА Новости.
"Приходится выезжать три-четыре раза в день. Отработали по опорному пункту, по живой силе противника и сразу покинули огневую позицию. <...> Получаем координаты целей от нашей разведки, выбираем огневую позицию, которая наиболее подходит для работы по этой цели, выдвигаемся на рубеж, отрабатываем и сразу уходим, чтобы не было "ответки"", — сказал командир батареи с позывным "Амур".
Артиллерист с позывным "Зим" пояснил, что "Грады" не являются традиционным оружием десантников, но хорошо проявили себя при поддержке наступающих подразделений.
"Когда наша пехота и десантура — все войска — начинают наступление, то им нужно проходить с минимальными потерями. И тут приходим мы. Помогаем, зачищаем полностью всю территорию", — сказал собеседник агентства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.