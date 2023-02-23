https://ria.ru/20230223/rossiya-1853965634.html
Путин назвал заботу о защитниках страны святой обязанностью государства
Путин назвал заботу о защитниках страны святой обязанностью государства - РИА Новости, 23.02.2023
Путин назвал заботу о защитниках страны святой обязанностью государства
Президент Владимир Путин назвал святой обязанностью государства заботу о своих защитниках. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T13:00
2023-02-23T13:00
2023-02-23T13:40
безопасность
москва
владимир путин
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал святой обязанностью государства заботу о своих защитниках."Святая обязанность государства — заботиться о тех, кто защищает страну", — сказал он в разговоре с ветеранами боевых действий после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.Глава государства рассказал также о Фонде по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов, о создании которого он объявил в послании Федеральному собранию.По словам Путина, это должна быть мощная структура, подчиненная напрямую правительству. В дальнейшем, добавил он, деятельность фонда планируется распространить и на другие категории людей, "которые этого заслуживают".Участники встречи, со своей стороны, попросили президента наделить статусом ветерана боевых действий участников спецоперации из числа жителей новых регионов. Речь идет, например, о бойцах Народной милиции ЛНР и ополчения ДНР, закончивших службу из-за ранения еще до присоединения республик к России. Путин ответил, что этот вопрос будет решен."Это люди, которые практически чуть ли не в одиночку боролись за своих людей, за интересы своей родины, боролись за свою землю. Сейчас все они стали гражданами России, и, конечно, мы обязательно должны — и сделаем это — включить их в перечень людей, которым должна быть оказана и будет оказана поддержка", — сказал глава государства.Фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации на Украине будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин поручил заняться его созданием в ускоренном режиме. К концу года отделения фонда должны быть открыты в каждом регионе.
https://ria.ru/20230216/podderzhka-1852441926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, владимир путин, день защитника отечества
Безопасность, Москва, Владимир Путин, День защитника Отечества
13:00 23.02.2023 (обновлено: 13:40 23.02.2023)
Путин назвал заботу о защитниках страны святой обязанностью государства
Путин: государство обязано заботиться о тех, кто защищает страну, это святая обязанность
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал святой обязанностью государства заботу о своих защитниках.
"Святая обязанность государства — заботиться о тех, кто защищает страну", — сказал он в разговоре с ветеранами боевых действий после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Глава государства рассказал также о Фонде по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов, о создании которого он объявил в послании Федеральному собранию.
По словам Путина
, это должна быть мощная структура, подчиненная напрямую правительству.
"За каждый человеком, за каждой семьей должен быть закреплен отдельный социальный работник, который будет в индивидуальном порядке с людьми работать. Во всяком случае я на это очень рассчитываю. Добьемся, чтобы механизм функционировал как нужно, чтобы людям помогал", — отметил президент.
В дальнейшем, добавил он, деятельность фонда планируется распространить и на другие категории людей, "которые этого заслуживают".
Участники встречи, со своей стороны, попросили президента наделить статусом ветерана боевых действий участников спецоперации из числа жителей новых регионов. Речь идет, например, о бойцах Народной милиции ЛНР
и ополчения ДНР
, закончивших службу из-за ранения еще до присоединения республик к России. Путин ответил, что этот вопрос будет решен.
"Это люди, которые практически чуть ли не в одиночку боролись за своих людей, за интересы своей родины, боролись за свою землю. Сейчас все они стали гражданами России, и, конечно, мы обязательно должны — и сделаем это — включить их в перечень людей, которым должна быть оказана и будет оказана поддержка", — сказал глава государства.
Фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации на Украине будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин поручил заняться его созданием в ускоренном режиме. К концу года отделения фонда должны быть открыты в каждом регионе.