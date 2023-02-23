https://ria.ru/20230223/rossiya-1853965634.html

Путин назвал заботу о защитниках страны святой обязанностью государства

Путин назвал заботу о защитниках страны святой обязанностью государства - РИА Новости, 23.02.2023

Путин назвал заботу о защитниках страны святой обязанностью государства

Президент Владимир Путин назвал святой обязанностью государства заботу о своих защитниках. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T13:00

2023-02-23T13:00

2023-02-23T13:40

безопасность

москва

владимир путин

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал святой обязанностью государства заботу о своих защитниках."Святая обязанность государства — заботиться о тех, кто защищает страну", — сказал он в разговоре с ветеранами боевых действий после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.Глава государства рассказал также о Фонде по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов, о создании которого он объявил в послании Федеральному собранию.По словам Путина, это должна быть мощная структура, подчиненная напрямую правительству. В дальнейшем, добавил он, деятельность фонда планируется распространить и на другие категории людей, "которые этого заслуживают".Участники встречи, со своей стороны, попросили президента наделить статусом ветерана боевых действий участников спецоперации из числа жителей новых регионов. Речь идет, например, о бойцах Народной милиции ЛНР и ополчения ДНР, закончивших службу из-за ранения еще до присоединения республик к России. Путин ответил, что этот вопрос будет решен."Это люди, которые практически чуть ли не в одиночку боролись за своих людей, за интересы своей родины, боролись за свою землю. Сейчас все они стали гражданами России, и, конечно, мы обязательно должны — и сделаем это — включить их в перечень людей, которым должна быть оказана и будет оказана поддержка", — сказал глава государства.Фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации на Украине будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин поручил заняться его созданием в ускоренном режиме. К концу года отделения фонда должны быть открыты в каждом регионе.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, москва, владимир путин, день защитника отечества