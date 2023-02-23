https://ria.ru/20230223/remont-1854056710.html
В Крыму завершили ремонтные работы на участке железной дороги
В Крыму завершили ремонтные работы на участке железной дороги - РИА Новости, 23.02.2023
В Крыму завершили ремонтные работы на участке железной дороги
Ремонтные работы на поврежденном участке железной дороги в Крыму завершены, движение восстановлено, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T23:16
2023-02-23T23:16
2023-02-23T23:23
происшествия
республика крым
жкх
симферополь
бахчисарай (крым)
олег крючков
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Ремонтные работы на поврежденном участке железной дороги в Крыму завершены, движение восстановлено, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков."Ремонтные работы на ж/д перегоне Симферополь - Бахчисарай завершены. Движение восстановлено", - написал Крючков в своем телеграм-канале.Повреждение железнодорожного полотна было обнаружено в четверг в Бахчисарайском районе в районе села Почтовое. Это привело к задержке движения поездов и электричек на участке от Симферополя к Севастополю. Власти пообещали устранить поврежденный участок за несколько часов, а пассажиров бесплатно доставить в пункт назначения автобусами.
https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853746022.html
республика крым
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происшествия, республика крым, жкх, симферополь, бахчисарай (крым), олег крючков, севастополь
Происшествия, Республика Крым, ЖКХ, Симферополь, Бахчисарай (Крым), Олег Крючков, Севастополь
23:16 23.02.2023 (обновлено: 23:23 23.02.2023)
В Крыму завершили ремонтные работы на участке железной дороги
Советник главы Крыма Крючков: ремонт на участке железной дороги в Крыму завершили