https://ria.ru/20230223/remont-1854056710.html

В Крыму завершили ремонтные работы на участке железной дороги

В Крыму завершили ремонтные работы на участке железной дороги - РИА Новости, 23.02.2023

В Крыму завершили ремонтные работы на участке железной дороги

Ремонтные работы на поврежденном участке железной дороги в Крыму завершены, движение восстановлено, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T23:16

2023-02-23T23:16

2023-02-23T23:23

происшествия

республика крым

жкх

симферополь

бахчисарай (крым)

олег крючков

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Ремонтные работы на поврежденном участке железной дороги в Крыму завершены, движение восстановлено, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков."Ремонтные работы на ж/д перегоне Симферополь - Бахчисарай завершены. Движение восстановлено", - написал Крючков в своем телеграм-канале.Повреждение железнодорожного полотна было обнаружено в четверг в Бахчисарайском районе в районе села Почтовое. Это привело к задержке движения поездов и электричек на участке от Симферополя к Севастополю. Власти пообещали устранить поврежденный участок за несколько часов, а пассажиров бесплатно доставить в пункт назначения автобусами.

https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853746022.html

республика крым

симферополь

бахчисарай (крым)

севастополь

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происшествия, республика крым, жкх, симферополь, бахчисарай (крым), олег крючков, севастополь